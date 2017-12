No es el final

Ayer, la Síndico Procurador de Mazatlán emitió un dictamen que anuncia la inhabilitación por cinco años de los ex presidentes municipales del puerto, los panistas Alejandro Higuera Osuna (2011-2013) y Carlos Eduardo Felton González (2014-2016). Junto a ellos, otros cinco ex funcionarios de dichos gobiernos y el actual director de Planeación de Desarrollo Urbano y Sustentable, David Escobar Reynoso - quién fue funcionario en el gobierno de Felton - fueron inhabilitados por tres años. Se antoja poco castigo para una obra que representó un daño superior a los 75 millones de pesos de recursos del municipio. También suena a que son pocos los que están siendo responsabilizados, pues fueron más las personas y dependencias involucradas. Por eso, es muy probable que los señalados, pero sobre todo los ex alcaldes – panistas además – Alejandro Higuera y Carlos Felton, busquen defenderse, pues la primera piedra fue puesta en 2010, cuando ninguno de ellos era el alcalde. Lo que se vislumbra es que en la posible defensa de los ex alcaldes y los ex funcionarios salgan más nombres, y de mayor peso, entre los que pueden tener responsabilidad en lo que sin duda, es uno de los más grandes despilfarros de dinero en la historia de Mazatlán.