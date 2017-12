“ En la boca del viejo todo lo bueno fue y todo lo malo es”: Baltasar Gracián. No se va del todo, parece decir. Tampoco es tirar la toalla, como algunos pueden opinar. Solamente deja el timón de las Ligas Pequeñas de Beisbol, y veremos quién se atreve a conducir ahora esa nave. Manuel Herrera Sánchez ha expresado públicamente su renuncia a la presidencia del beisbol pequeño. Algo cansado, enfadado y molesto, por las circunstancias que se viven. Y todo el trajinar de varios años, buscando resarcir este beisbol pequeño en The Rosca City.Junto a Arturo Martínez, incansable colaborador, se han dado a la tarea del resurgimiento de este deporte en el Club de Veteranos. Pero todo tiene un principio y un fin. “Manny” señala que “De cualquier forma seguiremos apoyando a las Ligas Infantiles del Club de Veteranos”. No se aleja en definitiva, pero sí elude la responsabilidad. Puede hablarse de que es tiempo del cambio. Que otras gentes procuren cubrir este hueco.Y a propósito de jupir, huilis, ganysipis, -traducción- “En el frío silencio me entró tu frialdad”. ¡Ai’sí! “Manny” Herrera deja su anuncio, cuando también se vienen cambios en la mesa directiva de dicho organismo beisbolero. Se habla que Roberto Díaz será el nuevo presidente del Club de Veteranos de Beisbol. Así que “llegando y tomando atole” para que busque el relevo en el beisbol infantil. Pero todos lo saben, no es nada fácil la tarea.