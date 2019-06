No es solo el Empleo Temporal. Hay programas e instituciones que desaparecieron. No están dentro del presupuesto federal. Y en la práctica, quienes eran beneficiados, no saben a quién acudir. Al ponerse en marcha el programa de Empleo Temporal en Sinaloa, destinado para pescadores, repentinamente ha caído “el veinte”. El Gobierno de López Obrador lo desapareció. Ya no más. C’est fini. Finito. Finished. Tal y como sucedió con programas del IMSS de apoyo a adultos mayores. El Fondo Minero que dentro de la Reforma Energética obligaba a las empresas mineras a invertir en los municipios donde estuvieran enclavadas las minas. El Consejo de Promoción Turística. Los Pueblos Mágicos, también finito.

Programas como Prospera, que recibieron reconocimiento internacional en sexenios anteriores, se acabó. Las instancias infantiles que ahora nadie quiere recordarlas. Se acabó. El Inadem (Instituto Nacional del Emprendedor), que estaba para apoyar a jóvenes emprendedores. Pues se acabó. Como se ve, el programa de Empleo Temporal no se fue solo. Ya se había evidenciado este grave error de eliminarlo de parte del Gobierno Federal cuando se suscitaron los incendios forestales por diversos puntos del país. Ahí les cayó el veinte de que quienes combatían los incendios eran contratados “con empleo temporal”. Craso error. Hoy en Sinaloa el compromiso es sacar adelante el programa de Empleo Temporal para pescadores. Y lo hará con recursos propios. Los del Estado, pues. Así está confirmado por el propio secretario de Pesca en Sinaloa, Sergio Torres.

Se atreverán. Alguien tiene que decirles que primero analicen el tema. Alguien debe decirles que si no están conscientes de lo que pueden desatar en Sinaloa, la piensen más de dos veces. Los diputados de Morena. No los seis que han sido casi linchados por votar diferente a sus compañeros de bancada. ¡No! Sino los otros, tienen en sus manos la iniciativa con la que se intenta cambiar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pareciera que no han entendido la lección. Que ni siquiera se han preocupado por hacer los consensos necesarios. Y si no lo hacen antes de dar un paso que ya muchos universitarios creen que se busca atentar contra la UAS, están en riesgo de hacer el ridículo. Y lo peor que muchos, pero muchos uaseños se lancen en contra de ellos. Si actúan con inteligencia, tal vez lo logren. Y salir lo menos raspados posible. Ya veremos si se atreven.

Otra del “Químico”. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, lanzó la amenaza. Se multará a las personas que saquen de sus casas la basura antes de que pase el camión recolector. Tal vez “El Químico” lo que quiere es recaudar más dinero. No sabemos para qué, pues no se ve claro en qué lo invierten. Bueno, en el caso de Cultura ya se sabe. Gastaron hasta cuatro veces más de lo presupuestado. El asunto de la recolección de basura es un caso grave en Mazatlán. Hay colonias completas donde el camión recolector pasaba dos veces a la semana. Ahora apenas pasa una. No hay horario establecido para que pase el camión recolector. Y lo peor, pareciera que de esta deficiencia ni se da por enterado el alcalde. Pareciera que vive en Disneylandia. En el país de Las Maravillas. Y hasta ha de creer que está haciendo bien su trabajo. Si no puede como presidente...Que renuncie...Que se vaya.