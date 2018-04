No es suficiente la reducción de foráneos

Sin llegar a ser la solución definitiva al marcado problema que se vive en el futbol profesional de México, el hecho de que los federativos hayan determinado para la próxima temporada reducir a 12 jugadores el número de jugadores extranjeros por club, cuando menos ya es un punto de avance.Porque realmente consideramos que esa cifra debería ser mucho mayor, pues de no darse así y, sobre todo, en lo que se refiere a delanteros, el jugador azteca está por desaparecer.Para el más claro ejemplo solo es cuestión de checar la lista de goleadores de la Liga MX y en los primeros 10 lugares solo aparece un mexicano:Arturo González, el llamado Ponchito, de los Rayados del Monterrey que acumula nueve pepinos para estar en el noveno casillero.Aquí lo curioso es que el jugador rayado no es un delantero natural, sino más bien un volante ofensiva, por lo que prácticamente no hay ningún atacante de casa en ese selecto grupo del Top Ten.Henry Martín del América, que figuraba para ser la nueva estrella ofensiva del futbol mexicano, tan solo nos ilusionó con tres goles en un partido y luego se vino abajo, aunado a que su sitio fue tomado por el refuerzo francés.La otra gran figura, Oribe Peralta, que también milita con las Águilas, tampoco ha sido el terror de la metas enemigas como solía hacerlo en anteriores torneos, y de la nueva sangre se ve muy flaca la caballada.Incluso, el culichi Marco Bueno que pintaba para ser un gran goleador, por la falta de oportunidades ya hasta tuvo que emigrar al balompié de Sudamérica en aras de tener más oportunidad porque aquí no tenía cabida por la gran cantidad de importados.Entonces, reiteramos que si el balompié azteca quiere volver a tener a atacantes mexicanos de calidad, lo primero que deben hacer los directivos o dueños del balón es ya no traer a tantos extranjeros y dejar que los nuestros se consoliden.. Es el que recibirán los silbantes que actuarán en la próxima copa mundial de futbol de Rusia 2018, ya que de acuerdo con la información difundida por la FIFA, nomás por el simple hecho de participar recibirán 57 mil euros.Además, por cada encuentro sancionado se le agregarán otros dos mil euros más, por lo que aquel nazareno que llegue a pitar hasta la final será el más beneficiado en lo económico.Lo bueno que en este reparto del pastel arbitral estará nuestro paisano César Arturo Ramos Palazuelos que ha llevado una carrera muy ascendente, y ojalá que si México no llegase a la final (lo que se ve muy remoto) recibiera la oportunidad de pitar la final; pero, primero debe demostrar su capacidad en la eliminatoria previa.