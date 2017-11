No estar acostumbrado puede ser peligroso

Guadalajara, Jal. (VIP-WIRE).- “Internet es una peligrosa actividad a la cual no rige ninguna ley”... Joseph McKadew.-

-o-o-o-o-

La pregunta de la semana…: ¿Dime un ejemplo de una entrada de inning de cuatro out?

La respuesta…: Hay un out y corredores en segunda y en tercera. Fly corto hacia la raya del rightfield, cuya pelota parece va a caer, por lo que salen los dos embasados sin repisar las bases. Pero el rightfielder hace gran atrapada, dos outs, y tira a segunda, tres outs, el shortstop tira a tercera, cuarto out. De no hacer este cuarto out, la carrera del que salió de tercera sin repisar, hubiera sido válida.

-o-o-o-o-

Esta noche habré de emocionarme, aun cuando quiera evitarlo, aun cuando lo disimule. Es que no estoy acostumbrado a tales honores. Imagínense, no solo cuando celebran aquí el Día del Periodista, voy a lanzar la primera bola del juego Naranjeros-Charros, sino que al palco de la prensa del estadio de beisbol más bello y funcional de Latinoamérica, el Panamericano de Zapopan, lo bautizarán con el nombre de Juan Vené.

Soñé muchas cosas en el beisbol y en el periodismo, pero nunca esto, que ignoro aún si es sueño exagerado o divina realidad.

Debo agradecer tal distinción al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, a los principales ejecutivos de los Charros, Salvador Quilarte y Armando Navarro, y a los compañeros periodistas del estado, quienes lo han aceptado con gusto y manifestaciones de contento.

Mi nombre en un sitio de trabajo tan amado por mí (amo a todos los palcos de prensa de los estadios de beisbol), me obliga a seguir escribiendo hasta siempre y a mantener la conducta ciudadana que me ha permitido protestar por las injusticias y tratar de enderezar tantos entuertos.

Gracias la vida, que me ha dado tanto.

-o-o-o-o-o-

Mi querido amigo, estrella del periodismo del beisbol y de la política mexicana, Gabriel Ibarra Bourjac, acaba de publicar…:

“Me metí a escudriñar sobre qué es la sabermetría y encontré una explicación corta y clara: ‘la sabermetría es el análisis objetivo y científico del beisbol, basado fundamentalmente en las estadísticas’, concepto que se le atribuye a Bill James a quien se le llama ‘el padre de la sabermetría’”.

El mánager de los Charros que despidieron esta semana, Tony Tarasco, es considerado un genio de la sabermetría. Pero todo Jalisco le grita ahora como despedida…: ¡¡¡Sabermetría, ¿para qué?!!!...

