No fue fácil para Quirino verse con AMLO

Nada fácil. El gobernador se reunió no una, sino varias veces con el presidente. El tema eran las prioridades de Sinaloa y la necesidad de que el presupuesto 2020 la incluyera. El presidente Andrés Manuel López Obrador escuchó atento cada uno de los planteamientos que le presentó Quirino Ordaz Coppel. Ambos reconocen la situación difícil que enfrenta el país en materia de recursos públicos. Y se fue dando forma a dar respuesta a algunas de las prioridades planteadas por el gobernador. Fue así que llegó la aprobación de 597 millones de pesos para el aprovechamiento de la presa Picachos y la construcción de los canales de riego. Pero no solo eso, Quirino planteó la necesidad que representa el construir la presa Santa María. Y se aprobaron mil 072 millones. Para Los Mochis, la insistencia de Quirino logró que se autorizara la construcción del dren Juárez. Y para la carretera Badiraguato-Parral se aprobaron 400 millones. Sin embargo, el presupuesto planteado para el 2020 contempla reducciones significativas tanto en el agro, como en la pesca y turismo. Tres de los sectores que forman parte de los pilares económicos de Sinaloa. Al agro le recortaron 30 por ciento y al turismo 43, por citar dos de esos tres casos. Las gestiones de Quirino han entrado al plano del cabildeo con los diputados federales, pues al final y todos saben, estará en manos de la Cámara de Diputados el análisis de lo que será el presupuesto final para aplicarse en el 2020.

Buen encuentro. El coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados Mario Delgado y todos los diputados federales de Morena, además de la senadora Imelda Castro, se reunieron con el gobernador. Habría que saber que el líder de los de Morena en la Cámara Baja, Mario Delgado, y Quirino Ordaz Coppel, son viejos conocidos. Sostienen una buena relación. Ellos coincidieron como secretarios de Finanzas cuando Mario Delgado lo fue en el Distrito Federal y Quirino en Sinaloa. En el encuentro se habló directo y sin telarañas en la mente. Se trataba de sumar a todos por Sinaloa. Y ahí se habló de las necesidades que demandan los hombres del campo y los rezagos que requieren pronta respuesta en la pesca. Las posibilidades de que Sinaloa logre mejorar lo que está ya escrito en el proyecto de presupuesto 2020 pueden ser altas. Dependerá del cabildeo y del compromiso que los diputados federales de Sinaloa muestren por el estado.

De qué se trata. De repente, el nombre de la secretaria particular del alcalde Luis Guillermo Benítez fue colocado en lo público. Y es que el nombre de la joven Zaira Esther Mercado Hernández fue manejado por algunos funcionarios municipales como una posible “carta” del “Químico” para ocupar la titularidad del Instituto de Cultura. En una breve revisión se encontró que Zaira Esther presentó una demanda en contra del Ayuntamiento de Mazatlán hace alrededor de ocho años. Está bajo el expediente número 148/2011. ¿Y qué creen? Este año, justo el 19 de junio del 2019, siendo secretaria particular del alcalde, ganó el pleito. ¿Y qué creen? “El Químico” autorizó el pago de 250 mil pesos para beneficiar a su secretaria particular. El 21 de junio del 2019 se expidió el cheque número 0063758 de Banco Banorte por la cantidad de 250 mil pesillos. La joven sigue laborando para “El Químico”. Y pues, ahora con mayor ahínco, después de recibir la nada despreciable suma. Algunos comentan que Zaira Esther ya está en Cultura. Oficialmente sigue de particular.