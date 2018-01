No había cambios en el fut de la vieja guardia

Platicar con Salvador “Chava” Viedas Esquerra sobre los jugadores de la vieja guardia de Culiacán nos sirvió para conocer detalles muy interesantes y que seguramente las nuevas generaciones ni se imaginaban que esto sucedía en el futbol casero.



Nos comentaba uno de los fundadores del movimiento de veteranos que nació con el fallecimiento de Miguel Dimópulos Ruiz en el año de 1973, que en los 60 no había cambios de jugadores durante un encuentro, en ninguna de las categorías que existían en ese momento.



En la Liga de Primera Fuerza o en eliminatorias estatales o nacionales solo podían iniciar y terminar los 11 jugadores. Los restantes elementos del club tenían que irse a las gradas.



De sufrir lesiones en los partidos, los equipos tenían que jugar así hasta finalizarla contienda y obviamente lo mismo sucedía en el caso de las expulsiones.



Pero otro de los apuntes que nos reveló Salvador Viedas, ya retirado de la canchas, es de que formó parte del primer colegio de árbitros deCuliacán que dirigía Octavio Gómez y que realizaba sus sesiones y programaciones en el local de un hotel que sigue vigente, ubicado por la avenida Benito Juárez en el puro centro de la ciudad.



Ya en su faceta como directivo, Chava Viedas reveló que el movimiento de veteranos deCuliacán inició en el año de 1973 con los equipos del Uni Oro, Uni Azul, Seminario y La Garrita.

De los antes citados, el único que todavía se mantiene vigente es el representativo del Uni Oro-TKT en la categoría Platino Ultra que aglutina a jugadores de los 68 años en adelante.

No cabe duda que el futbol en Culiacán de los años 60 a la fecha ha cambiado mucho, porque antes solo había tres categorías Infantil, Juvenil y Libre y en la actualidad se cuentan cerca de la veintena.



Con el cachorro. El inmortal del salón de la fama, el doctor Juan Lauro Martínez Barreda se la pasó el fin de año cuidando a su cachorro Juan Alejandro Martínez Valdez, quien forma parte del equipo sub-12 del Club Monarcas Morelia.



El Tigre Martínez, luego de disputar el juego del recuerdo de su natal La Cruz de Elota, se tuvo que ir a dejar a su cachorro a la concentración con el cuadro moreliano.



El chamaco que ya tiene cinco meses en dicha institución ha mostrado dotes de goleador de su progenitor, motivo por el que el cuerpo técnico lo mantiene como titular en el torneo nacional de filiales de la división sub-12.



Regreso. Esta tarde se reanuda la actividad de la división Ultra Plus con los siguientes duelos: UAS-Pumas vs Sklusiva Muebles 15:30 horas APS y Sinacor Investigación vs Eldorado 15:30 horas en Japac-2.