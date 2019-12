No habrá huelga. La sombra de la huelga en contra del Ayuntamiento de Mazatlán desapareció anoche. La cerrazón del alcalde Luis Guillermo Benítez llevó al extremo las negociaciones. Sorprendentemente, envió representantes sin la autoridad y peso para decidir las contrapropuestas que presentaba el sindicato. Así no se podía avanzar. Y el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, Jesús Osuna Lamarque, lo dijo. Ayer por la mañana, las negociaciones no avanzaban. Es más, se habían estancado. Solo dos de las seis peticiones importantes para el Sindicato habían sido medianamente respondidas. Por la tarde-noche, el Sindicato dejó abierta la posibilidad de evitar la huelga siempre y cuando el Gobierno Municipal mejorara la propuesta del aumento salarial. El Sindicato pedía 7 por ciento y el Ayuntamiento ofrecía 4. Ya por la noche, el líder del STASAM, Jesús Osuna Lamarque, nos confirmó que el Municipio había aceptado otorgar un incremento salarial del 6 por ciento. Pero también se resolvieron otras demandas sindicales. De las 60 bases laborales que se exigieron resolver, el Gobierno Municipal aceptó hacerlo, 30 en enero y las otras 30 en mayo. Pero además de la demanda para reconocerle la antigüedad a 180 trabajadores, el Ayuntamiento aceptó hacerlo periódicamente, 15 por mes a partir de enero. Otra petición sentida de los trabajadores sindicalizados fue la de la escasez de medicamentos en el hospitalito de la Juárez. El Ayuntamiento aceptó que cuando se presente ese caso, al día siguiente se autorizará que se surta el medicamento en una farmacia externa. Sería como una especie de servicio subrogado, como el que se tiene en el IMSS. Para Osuna Lamarque, el resultado de las negociaciones fue considerado como satisfactorio. “Es bueno porque se alcanzaron buenos resultados”, comentó. En el caso del Gobierno Municipal que encabeza “El Químico”, no era necesario llegar a los extremos. Casi al borde del plazo para que estallara la huelga. En el trienio que encabezó el panista Carlos Felton. Y el líder en aquel momento era el mismísimo Jesús Osuna Lamarque. Con otro panista, Humberto Rice, también estalló la huelga. En aquel entonces, el líder era el ya desaparecido Ramón “El Monky” Partida.

También la UAS. El rector Juan Eulogio Guerra Liera les mandó una buena noticia a todos los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ya se pactó la entrega de 304 millones de pesos que serán aportados por la Federación y el Estado. Con esos recursos, la Casa Rosalina saldrá adelante con los pagos de aguinaldos y de cierre de año 2019. De esos 304 millones, 200 serán aportados por el Gobierno del Estado. Cincuenta más de los que se le otorgaron el año pasado.

“El Químico” y su desyuno-posada. En esta ocasión, no fue “taquiza”. Tampoco se realizó en el despacho de la presidencia. Ahora fue en un restaurante. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, invitó a sus “consentidos” de los medios. Particularmente a quienes tienen portales. Los críticos del alcalde no fueron convocados. Mucho menos asistieron. Se trataba de estar entre “cuates”. Y así fue. Al igual que en la “taquiza” de desagravio para los medios de comunicación por los constantes ataques del alcalde hacia los periodistas, la de ayer será aprovechada para simular que “aquí no pasa nada”. Y lo peor, “que todo está bien”.