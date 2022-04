audima

No habrá ley seca en Sinaloa. Con un llamado a la ciudadanía para que se porte bien este domingo 10 de abril, día de la consulta de revocación de mandato, el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que no habrá ley seca en la entidad, una duda que muchos tenían pero que ayer despejó al recordar que no es muy afecto a las prohibiciones, que por ese tema pueden estar tranquilos. Sobre las críticas que le han hecho varios actores políticos por su presencia en un evento político partidista cuando se supone que él es gobernador de tiempo completo, no solo en horario laboral, lo que supondría el uso de recursos públicos, el mandatario estatal solo dijo que a eso se expone porque tiene que tomar decisiones de política y, aunque es gobernador las 24 horas, en algún momento tiene que darse tiempo para ejercer sus derechos.

Sin sorpresa. No hubo ninguna sorpresa en la resolución de los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la planta de fertilizantes de Topolobampo: confirmaron el amparo que otorgó el Juzgado Sexto de Distrito a la comunidad indígena de Lázaro Cárdenas, en el que deja sin efecto la Manifestación de Impacto Ambiental que la condiciona a la realización de la consulta indígena. La lectura que le dan muchos, ahora con mayor certeza, es que la confirmación del amparo beneficia a Gas y Petroquímica de Occidente porque por adelantado se da que la votación será mayoritaria a favor de la construcción de la planta. La confirmación del amparo fue por unanimidad de los ministros. Ahora lo que resta es que la Semarnat, en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, organicen y realicen la consulta indígena.

¿Destino fifí? Para el polémico Químico Benítez, el postulado de su líder moral, léase AMLO, de “primero los pobres” no aplica, y queda evidenciado al señalar que buscará que los hoteles de hospedaje de bajo costo no pongan a la vista sus tarifas, pues daría a Mazatlán la imagen de un destino barato y atraería al turismo que no desean, o sea, el de bajos recursos. La declaración pinta al alcalde mazatleco de cuerpo entero como alguien a quien no le agrada tener de visita en el bello puerto sinaloense a quienes no tienen un nivel de vida de lujo. Solo le faltó decir que prefería que viniesen solo extranjeros. Todos los mexicanos tienen derecho a moverse libremente por el país, y si el alcalde quiere que el nivel del visitante incremente, debe trabajar en elevar la calidad de infraestructura del puerto, empezando por una ciudad más limpia, mejor iluminada, segura y sin tanto bache y derramamiento de drenaje.

Listos para Semana Santa. En Guasave, ya están prácticamente listos para arrancar de lleno con el operativo de Semana Santa, donde un total de mil 180 personas estarán participando con el objetivo de tener un periodo de asueto sin muertes que lamentar, ya que suelen ser los accidentes de tránsito los que terminan siendo un dolor de cabeza para las autoridades. Se dice que hoy, en punto de las 10:00 horas, el gobernador del estado andará en la playa de Bellavista para dar el banderazo de inicio de dicho operativo, esperando que los 740 trabajadores del Ayuntamiento que estarán ahí, más los 440 voluntarios que se les anexan, sean suficientes para lograr un saldo blanco, ya que la gente parece haber perdido el temor por el covid-19, así que visitarán en gran número los balnearios del municipio.

Más vale pedir perdón que permiso. Como una total falta de respeto al cabildo del Ayuntamiento de Mocorito, calificó el síndico procurador, Enrique Parra Melecio, la adquisición de una unidad seminueva con valor de 220 mil pesos, cuyos detalles dio a conocer el tesorero, Jaime Enrique Angulo López, pues en el orden del día, dicho punto se señalaba como “análisis, discusión y/o aprobación” el dictamen para la compra de la unidad, y vaya que hubo discusión, pero este punto se convirtió solamente en un dato informativo, puesto que ya se había comprado el vehículo y la inconformidad del síndico la compartieron también los regidores José Luis Sánchez Félix y Walter Pérez López. Pero ante el argumento de Parra Melecio, la alcaldesa, María Elizalde Ruelas, le refutó que él también había hecho uso de esa unidad, adquirida para el traslado de funcionarios cuando requirieran salir fuera de la cabecera, y en ese momento no dijo nada.