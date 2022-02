“No habrá moches”: Rocha

audima

No habrá moches” en la asignación de obras, se acabó la corrupción, dijo el gobernador Rubén Rocha en la conferencia semanera y teniendo a los periodistas como testigos dio instrucciones al secretario de Obras Públicas, José Luís Zavala Cabanillas, que no se contraten obras para las cuales no haya presupuesto.

Así, en forma tajante se pretende acabar con un viejo vicio que imperaba en simbiosis entre los funcionarios públicos y los constructores o contratistas, del denominado “diezmo”, que según versiones había venido subiendo del 10 hasta el 30 por ciento y que encarecía las obras del gobierno o empobrecía su calidad.

De ahora en adelante, en la actual administración no se asignarán obras a quienes den los denominados “moches”, tampoco a las constructoras que no paguen a sus proveedores, y el gobierno estatal hace el compromiso de otorgar en garantía el 35 por ciento del costo de las mismas y luego ir haciendo asignaciones de acuerdo a los avances de los trabajos. Tampoco se permitirán comisiones a intermediarios.

En la misma conferencia, el secretario aclaró que de las 13 obras pagadas por la anterior administración, pero que estaban inconclusas, ya solo queda la primera etapa del hospital militar naval de Mazatlán, pero el constructor se comprometió a entregarla antes del 15 de febrero.

“No van a andar los constructores con nosotros dando cinco centavos de “moches”, y si me entero por ahí que alguien les cobra “moches”, ni para conseguir contratos ni para el pago del finiquito, no les vamos a dar más obras a quienes paguen”. Hay que estar pendientes.

Popurrí. A fondo se lanzó ayer el presidente de la Fedasin, José Luis Polo Palafox, contra la administración municipal, concretamente contra el Cabildo y contra el alcalde Gerardo Vargas, por la rápida aprobación de la concesión de la recolección y tratamiento de la basura a la nueva empresa inglesa, que supuestamente “es una maravilla”, dice.

La califica de ilegal, porque una concesión, como la que tenía OP Ecología, no se puede transferir, se debe licitar e incluso consultar a la población, porque es un contrato de 25 años que en cuanto llegue una nueva administración lo podría echar abajo. Dice que sospecha que hubo “maiceo” para los regidores y que aún le da un voto de confianza al alcalde.

OBRAS. Por su parte, el alcalde Gerardo Vargas puso en marcha ayer los trabajos de rehabilitación del colector pluvial Rosendo G. Castro que se colapsó con las inundaciones de fines del 2018 y en el que se invierten 11 millones 365 mil pesos, en beneficio de 13 mil 500 habitantes. “Trabajamos desde ahora para prevenir inundaciones”.

VIOLENCIA. Culiacán se coloca de nueva cuenta en el ojo del huracán con la escalada de violencia, por el enfrentamiento que se dio entre militares y delincuentes en Imala, donde decomisaron armas de alto poder, incluso fusiles Barret, de los que se usan en la guerra, y una camioneta blindada.

QUIRINO. A como se ve, al exgobernador Quirino Ordaz le da lo mismo si lo expulsan o no del PRI, él será embajador de España y desde ahí se espera que beneficie a Sinaloa.

