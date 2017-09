No hay Día del Umpire ni creo que lo habrá

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Quienes son tratados por un siquiatra están muy bien de la cabeza, porque esos creen estar locos de bola”… Joey Adams.-



Hoy es Día del Correo. ¿Enviaste, nombre, apellido y sitio desde donde escribes?



Valerio Cario A., de Altagracia de Orituco, pregunta y opina…: “¿En algún país se celebra el Día del Umpire? Si no lo celebran, sería muy importante crearlo, como reconocimiento a la valiosa labor de estos hombres y mujeres”.



Amigo Vale…: Admiro y respeto a los umpires, tengo amistad con muchos de ellos. Pero no creo que alguna vez se les rinda ese homenaje. Yo se los rindo cada vez que puedo y hasta donde puedo.



Carlos Gutiérrez Q., de Mérida, Yucatán, opina…: “Su majestad el pitcheo, es el 75% del beisbol, pero los herederos de George Steinbrenner no entienden cómo lo hizo su padre. O no quieren soltar los dólares. Eso perjudica a mis queridos Yankees”.



José Runfola, de Mérida, Venezuela, pregunta…: “¿Cuándo comenzaron a lanzar la bola de saliva, qué ventajas conseguían los lanzadores con eso, cuándo la prohibieron, además de Gaylord Perry, qué otros famosos lanzadores de Grandes Ligas solían ensalivar la pelota?”.



Amigo Cheché…: La bola de saliva existe desde que se permitió lanzar por arriba del brazo, en 1883, porque las primeras Reglas del beisbol, 1846, obligaban a pitchear solamente por debajo del brazo; la ventaja es que es una recta con deslizamientos hacia áreas que nadie puede controlar ni siquiera el lanzador, por lo que es un peligro; fue prohibida en 1920, después que Carl Mays (Yankees) le pegó un pelotazo en la cabeza a Ray Chapman (Indios), causándole la muerte. Esa prohibición no alcanzó a 12 pitchers porque dependían de ese pitcheo, y el último autorizado fue Burleigh Grimes (Piratas), hasta 1934; docenas de pitchers han tirado y tiran a escondidas, saliva en las Mayores.



Guillermo A. Ochoa R., de Valencia, pregunta y él mismo se contesta…: “¿Cuál considera usted ha sido la mejor pareja ofensivamente hasta ahora en las Mayores, Babe Ruth-Lou Gehrig, Willie Mays-Willie McCovey, Gil Hodges-Duke Snider, Johnny Bench-Tany Pérez, o Roberto Clemente-Willie Stargell? Me inclino por la de Ruth y Gehrig.



Federico A. Ramírez M., de Anare, pregunta…: “¿En los años 70 Steve Carlton, lanzando para los Phillies, tuvo récord de ganados igual o mayor que las victorias del equipo? Y por favor, el line-up regular de ese equipo”.



Amigo Rico…: Es imposible que un pitcher logre “mayor” número de victorias que su equipo. Pero en 1982, no en “los años 70”, Carlton ganó 23 veces, 11 derrotas, y los Philies terminaron con 70-92. El mánager Jim Fregosi utilizó 31 alineaciones diferentes.



Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.