No hay avance. Los que tienen bien marcado el territorio en la explanada del auditorio y del Ayuntamiento son los sindicalizados y es que después de tanto día en huelga y con las altas temperaturas que se han registrado parece que ya se dividieron la sombra y los árboles. Mientras tanto, las autoridades municipales aseguran haber cumplido todo el pliego petitorio y los exhortan a levantar la huelga, pero a decir del líder sindical, de haberse cumplido con las peticiones realizadas, el mismo Tribunal ya los hubiera obligado a levantar la huelga. Lo cierto es que ya no se sabe a quién creer, y entre tanto ‘tu dijiste, pero yo digo’, la solución sigue sin llegar y al parecer sin avanzar; ‘falta formalidad’ dice Alejandro Pimentel, quien además añadió que solo hay de dos sopas: o le están mintiendo a la alcaldesa para que se equivoque o es ella quien no quiere ver las cosas, pues asegura que todavía existe un adeudo de un millón y medio de pesos con el sindicato.

Sin control. Muchos se preguntan qué es lo que está haciendo la dirección de Ecología para actuar en contra de quienes queman basura y soca sin control. Y es que hay voces que aseguran que no realizan ni labor de concientización y menos reprender a quienes incurren en este tipo de acciones. La administración se está viendo muy blanda, si bien es cierto que por un lado ellos han querido manejar una imagen poco recaudatoria en la que pregonan que lo que menos quieren es perjudicar la economía de los ciudadanos, lo cierto es que muchas veces es hasta que se aplican este tipo de amonestaciones cuando la gente acata las instrucciones. Por lo pronto por la inconsciencia de la gente ya son varias las afectaciones económicas que se han generado, hasta el momento ninguna vida se ha perdido, sería una lástima que esperaran hasta que esto ocurra para poner manos a la obra.

Si ya saben como se las manejan. Y los que no olvidan que fue por una simple pero por lo visto muy significante palmadita que le hizo Diana Armenta cuando fungía como presidenta municipal en la administración pasada al Comisariado Ejidal Pedro Lorero Meza se cedió el Aceitunas. Y es que quien dice haber sido testigo de aquella palmada en el hombro fue Antonio Ruiz, líder ejidatario quien reprueba que el comisariado esté cediendo mil 20 metros lineales, de los cuales se tenían tres avalúos en el Ayuntamiento, de los cuales se convirtieron en 750 mil pesos en “greña”, mil 300 más o menos y mil 500 terminados, pero a consideración de Antonio hay pedazos que valen más de 3 mil pesos en metro cuadrado pero si lo ponen como lo dijo el líder son 30 millones de pesos aproximados los que andan rondando en ese asunto, de lo cual los ejidatarios no han visto peso.

Están pero no las prenden. Donde es necesario que la dirección de Deporte Municipal se ponga las pilas es en las gestiones en servicios para el deportivo Colón, este espacio para la activación física la cual nunca se ha logrado potencializar; una porque las obras quedan a medias como la pista de atletismo nunca se pudo concretar y otra porque el espacio requiere de mucho mantenimiento y seguridad y para eso se ocupa dinero y personal, cosa que ninguna administración ha tenido o bien no ha sido una prioridad el espacio en mención. Ahorita la mayor demanda es alumbrado público en el acceso principal, el cual no tiene ni una sola lámpara funcional. Son los campos de futbol donde sí se están podando y mantienen al 100 a diferencia de las otras áreas que nomás no.