No hay dinero para baches pero sí para excesivos sueldos a funcionarios

Voracidad. En momentos en que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se defiende de los críticos de que no resuelve los problemas como los baches, drenajes caídos y otros por falta de dinero y los acusa de “malapagas” de los impuestos, le reventaron un misil que destroza sus justificaciones. A su defensa, Ariel Aguilar, dirigente del PAN, le salió con que no tiene dinero porque están saqueando las arcas municipales de una u otra forma. Una de ellas son los excesivos y ofensivos salarios que reciben sus funcionarios. Y le echó en cara que dice no tener dinero, pero bien que a Sergio Leyva le asignó un salario de ¡120 mil pesos mensuales! por realizar una auditoría en Japama que para muchos era innecesaria porque recién había una de un despacho privado y las revisiones de la Auditoría Superior del Estado. Pero eso no es todo. En total, Leyva y otros cuatro asignados a él se llevan un poco más de 222 mil pesos mensuales.



Otro viaje. El alcalde Chapman, cuando no se encierra en su casa, pide permiso para ausentarse del municipio, por lo que es permanente su ausencia en Palacio Municipal. El lunes pasado pidió permiso por “asuntos personales” que no fueron otros más que acudir a la reunión con el diputado federal Mario Delgado, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, después de que se deslinda de ese partido. Ahora pidió otro para ausentarse para ir a hacer gestiones en la Ciudad de México en beneficio de los ahomenses, lo que nadie le cree. Más bien, la impresión es que va a sus asuntos personales, pero el gasto va a cargo del erario municipal. Y tanto que critica a un expresidente municipal priista por los constantes viajes que realizaba.



Ratificación. Dicen que el regidor del PAS Fernando Arce no se retracta del término que usó, lo que le reprocha el alcalde Chapman. Por el contrario, Arce sostiene que es “una aberración” lo que hizo junto con otros regidores para que Pável Castro Félix siga otro periodo como titular del Órgano Interno de Control. Lo que pasa es que a Chapman no le gustó que los exhibiera con el artículo 67 de la Ley de Gobierno Municipal en la mano y que se los explicó en Cabildo como si fuera una clase de derecho. Y esto toma más vigencia ahora que salen con nuevas interpretaciones para justificar lo injustificable.



El punto. Mencionado en la lista de los aspirantes a la candidatura de Morena a la alcaldía de Ahome, el lopezobradorista Emilio Soto Ibarra mostró su interés por dirigir los destinos del municipio. Empezó a moverse agarrando de “piñata” al alcalde Chapman, pero como que está equivocando en uno de los puntos de su mensaje. “Milo”, como muchos lo conocen, pone por delante que tiene muy buenas relaciones en México para traer apoyos. Con eso mismo deslumbraba Chapman a quienes no lo conocían, pero como ya lo conocen y sus resultados, pues como que a Soto Ibarra no le queda bien explotar ese punto, aun cuando tenga buenas relaciones en México.



Disco rayado. Ya chole con lo que vino a decirle a los productores de maíz Ramón Osuna Quevedo, coordinador nacional de delegaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En el marco de empoderar a Hugo Gómez Arroyo como jefe del Distrito de Desarrollo Rural 001, Osuna Quevedo salió con que ya se impondrá un mayor dinamismo para el pago de la producción del grano. Eso ya es un disco rayado, ya que lo vienen repitiendo una y otra vez, sin cumplirlo. No hay cambio en el campo en tiempos de la 4T.