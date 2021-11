No hay hilo negro nuevo

“La clave de un buen gobierno se basa en la honestidad”: Thomas Jefferson

Transcurrida la primera semana de noviembre, los nuevos gobiernos repiten formas, no hay hilos negros que descubrir. Si hay trozos que acomodar, tonos que modular, ausencias que cubrir.

El proceso para designar titular de la Fiscalía General sigue su curso, se decantó el gobernador por tres nombres, histórico sí, dos mujeres y un hombre: Dámaso Castro Zaavedra, Sara Bruna Quiñónez Estrada y Claudia Zulema Sánchez Kondo. En el camino quedaron nombres con el perfil, vocación, inteligencia y carácter, por mencionar un ejemplo el Lic. Martín López Félix.

La terna ya está, con gusto y disgusto, por quienes la integran y por quienes no pasaron los filtros de selección. Así las cosas, todo pareciera “Crónica de una Fiscalía Anunciada”, se repite el nombre de la juez en retiro Sara Bruna como la elegida al cargo. Veo en Dámaso el expertís, una curva de aprendizaje superada, conocimiento de las tripas de ese órgano autónomo, conocedor de las fallas y con respuestas para superar las adversidades, se trata de un especialista en la función del ministerio público, columna vertebral de la procuración de justicia. Claudia Zulema sería una opción que refrescaría el ambiente de la Fiscalía, por su formación pondría énfasis en la capacitación y elección de los y las mejores y mantendría un contacto directo con organismos y liderazgos sociales, digamos que la academia tendría una oportunidad de mostrar en los hechos la comprensión de la realidad de Sinaloa y ofrecería respuestas para actuar con fuerza y legalidad.

Tres opciones, esperemos que de verdad en el Congreso se haga la tarea y no se cumpla solo una instrucción.

En Ahome vimos repetirse la fórmula de llevar los servicios de gobierno municipal a comunidades. Estrenaron en el campo pesquero Paredones un programa ya de suyo conocido. Ocasión propicia para las fotos del funcionariado y la nota de acercamiento y atención a comunidades. Lo interesante será ver desplegarse el trabajo dependencia por dependencia. Que lo urgente no gane a lo importante y que la ciudadanía en el acceso a las oficinas gubernamentales encuentre respuesta a sus gestiones cada día. Los tiempos actuales, pandemia incluida, la oportunidad tecnológica, dan pauta para mucha comunicación en línea, reportes de falla de servicios, seguimiento a tramites y el inicio de gestiones pueden avanzar virtualmente.

La Feria del Libro es un tema que merece el interés de las autoridades estatales y municipales. Aún es posible salvar la vigésima edición. La directora del IMAC y el director del ISIC tienen un reto, ¿que a poco no pueden superarlo? Yo apuesto que sí. ¿Qué opinará el escritor y poeta Alfonso Orejel Soria? Que se haga, por supuesto, y tengamos en Ahome Razón de Ser.

Posdata. - Hoy fui al mercado, eso de cocinar me gusta y es necesario, le entiendo un poco al arte de mover cazuelas y mezclar ingredientes. Me vine pensando, la carne más de 200, las cebollas, papas, tomates más de 30 el kilo, las naranjas a 15. Fui a El Fuerte hace días y la gasolina a 25 pesos el litro. Dicen que es inflación y no gasolinazo. Una familia para comer las tres veces al día con 200 no alcanza así me han dicho en comunidades cuando les pido hagamos un ejercicio sobre violencia económica o para dimensionar el gasto mensual y el valor de su aportación al trabajo doméstico. ¿A dónde vamos a parar? dijo…