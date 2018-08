No hay lana y buscan voluntarios pa’ ayudar

Se buscan albañiles, ingenieros, peones y donadores de cemento, cal y varilla, para que ayuden a terminar de pavimentar las calles de muchos sectores de la capital sinaloense en los que se inició con los trabajos, pero no se han terminado. Es importante que todos los interesados trabajen de a ‘grapa’, porque la razón por la que no continúan con las obras es por falta de lana. Los que apoyen esta causa tendrán como recompensa las gracias y la felicidad de miles de habitantes. Interesados, llamar al teléfono (667) 758 70 00, con el ‘secre’ de Obras Públicas de Culiacán, Osbaldo López Angulo.La raza del ejido Plan de San Luis, en el municipio de Ahome, anda buscando unas buenas lámparas de tractolina y cerillos pa’ poder alumbrarse cuando salen de sus cantones, porque se ve que va pa’ largo con la reposición del alumbrado público, el cual está todo quebrado e inservible. Nomás llega la noche, ni asoman las narices pa’ afuera, porque de se ve todo negro. Si hay quien sepa dónde se consiguen, échele el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de Servicios Públicos Municipales, Mario Monreal Loera, al (668) 816 40 09, pa’ que los compre y se los dé en lo que se soluciona el lío.¿Le entiendes a eso de las limpias y sabes cómo atraer la energía positiva? La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave te está buscando con urgencia. Lo que necesitan es que se les haga una buena limpia pa’ ver si así las fallas que generan cortes de suministro por horas, e incluso por días, desaparezcan. Así, la raza no se enojará ni criticará la calidad del servicio. Si te interesa la chamba, échale la llamada a la gerente de la Junta, Paula Elena Gil, al teléfono (687) 871 18 57.Se solicitan electricistas para que se lancen a poner unas lámparas en las calles de la colonia Militar, en Guamúchil, pues según la raza de la zona, nomás la calle principal está bien iluminada y las demás quedan en penumbras nomás oscurece, lo que da pie al vandalismo en el sector al estar a oscuras. Si sabes de alguien que quiera aventarse el ‘jale’, márcale al director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.El departamento de Ecología de Escuinapa requiere de una cuadrilla de trabajadores para que limpie bien el arroyo Buñigas, que en estos momentos se encuentra lleno, pero de aguas negras. Las familias que habitan en los márgenes señalan que sus hijos se han enfermado y que ya no aguantan la peste, sobre todo en estos días en que el calor es intenso. La raza que quiera entrarle a la chamba puede acudir al Ayuntamiento y buscar al jefe de Ecología, Román Burgeño, o marcarle al ‘fon’ (695) 953 19 13.