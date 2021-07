Hola, muy buenos días. ¿Estás leyendo eso? Yo pensé que tú no leías libros como ese.

Muchas personas tienen hoy una mente tan corta, que no leen un libro de quien no piensa como él. O porque tiene fama de una determinada corriente, social o filosófica, con la que no comulgan. O porque no leen un libro ligero porque se rebajan, o qué sé yo.

Ya en el siglo primero, el filosofo judío Filón de Alejandría decía: no hay libros buenos ni malos para todos, pero desde luego, no hay libro que no sea bueno para algo o para alguien.

Siempre servirán los libros para resolver algún problema, disipar alguna duda, erradicar algún error, aunque estos, todavía no se han presentado.

