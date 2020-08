No hay lugar como el hogar

En esta cuarentena siento que muchos se han enfocado en meditar, mindfulness y hasta reiki

Hace poco leí una frase que dice que tenemos tres casas: nuestra mente, nuestro cuerpo y claro, la madre Tierra, lo cual me dejó pensando. Hemos pasado tanto tiempo en nuestras casas, que a veces se nos olvida que el hogar no es nomás el techo sobre nuestras cabezas.

En esta cuarentena siento que muchos se han enfocado en meditar, mindfulness y hasta reiki. También hay quienes se han enfocado en el ejercicio y comer más sano, lo cual me lleva a la tercera casa, nuestro planeta. Nos hemos enfocado tanto en cuidarnos nosotros que no tomamos en cuenta que dependemos también del lugar que nos soporta a todos. Claro, los atardeceres son de ensueño y ¿quién no ama ir a la playa? Pero de verdad ¿qué hacemos con nuestra naturaleza, además de tomarle fotos? Tiramos basura en la arena, colillas en el mar y hasta nos llevamos las conchas cuando vamos a caminar, así como nos cepillamos los dientes con el agua corriendo y demás.

No seré la persona más ecológica del mundo, así como tampoco soy la más fit ni la más mindful, pero de la misma manera que he estado intentando meditar y hacer un poco más de ejercicio, he intentado cambiar una que otra cosa para echarle la mano a mi tercer hogar, desde productos que consumo hasta recortar el tiempo de kareokiza en la regadera.

Gracias a esta cuarentena han surgido nuevos negocios, de los cuales hay muchos con un sentido más environment friendly y aunque a veces nos puede dar un poco de miedo intentar cosas nuevas, esto a la larga nos ahorra dinero y hasta nos trata mejor en todos los sentidos. Los productos sin químicos dañinos cuidan nuestro cuerpo, así como al planeta, o deshacernos de los plásticos un poco más.

Ahora es cool llevar tu ‘Yeti’ o cualquier termo a la fiesta, no solo se termina la confusión de quién era el trago y andar compartiendo con alguien sin darte cuenta (con todo eso del covid) sino hasta se mantiene frío tu trago por más tiempo. Acepto que nos queda un largo recorrido en crear una cultura mucho más fuerte en el cuidado del medio ambiente, pero me gusta saber que hoy en día hay más opciones para encaminarnos y no nomás, están a la vuelta de la esquina (literalmente).

En fin, como dice Dorothy en El Mago de Oz: “No hay lugar como el hogar” entonces ¿por qué no intentamos cuidarlo todos?

Ana en Rose.