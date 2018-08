No hay personal pa’ cubrir tanta queja

Resulta que los vecinos de la colonia Simón Bolívar, en Culiacán, andan pero bien enojados; esto luego de que denunciaran a Protección Civil una megazanja que se formó en el sector debido a las lluvias y que los elementos de la dependencia no se presentarán ni a colocar una señal. Por ello, urge que el coordinación de PC estatal, Francisco Vega, contrate mayor personal para que se puedan atender todos los casos de emergencia. Interesados en resguardar la seguridad de la ciudadanía en tiempos de contingencia, favor de comunicarse al ‘fon’ (667) 758 07 00.Toda la raza de la primaria Amado García, del estero de Che Ríos, en el municipio de Ahome, necesita trapos de todos tamaños y colores pa’ espantarse el montón de moscos que hay y que traen la piel roja de tanta picadera. Y es que no se sabe pa’ cuando vayan los de la Jurisdicción Sanitaria Núm. 1 a fumigar, porque últimamente no han ido a sacar los cacharros de las calles y en el programa dice que es primero este y luego la fumigada. Si alguien sabe dónde hay trapos, échele el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de la Jurisdicción, Felipe Velázquez, al (668) 812 17 19.Urge raza que no sea alérgica a las abejas y que no les tenga miedo, para que ayude al personal de Protección Civil en Guasave, pues con tanto reporte de enjambres que hay en el municipio ya no se dan abasto. Si te interesa la chamba, échale la llamada al ‘chaca’ de la dependencia, Mijaíl López, al teléfono (687) 871 87 19.La analfabetización de los pueblos indígenas es una cosa, pero no tener ni cómo identificarlos está ‘cañón’. Y es que cerca de 400 tarahumaras de la zona norte de Sinaloa no cuentan con un acta de nacimiento y mucho menos una credencial pa’ identificarse. Muchas veces ni rezándole a un santo pueden recibir apoyo, pues ante las autoridades no hay registro. Lo más crítico es que parece que a las autoridades ni les hace cosquillas este pendiente y se ve pésimo que sea la raza del pueblo la que ande preocupada jalándole las orejas a los encargados de la atención a las comunidades indígenas, pa’ que se pongan al tiro. Por ello, no está de más recordarle al delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Ahome, Aarón Verduzco Lugo. Échele un ‘fonazo’ al teléfono (668) 816 40 00.El alcalde de Escuinapa, Hugo Enrique Moreno Guzmán, anda buscando recursos pa’ cumplir la mayor cantidad de obras públicas posibles antes de que culmine su gestión en dos meses, y ya le pidió dinero al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel. Así que, si aún no le cumple las pavimentaciones que anunció antes de irse de campaña, más vale que le llame para que la ponga en la lista de prioridades, no vaya a ser que se le olvide. Su número es (695) 953 00 19.