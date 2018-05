No hay puente del Día de las Madres

¡Urgen supervisores! El secretario de Educación Pública, José Enrique Villa Rivera, anunció que hoy Día de las Madres no es día oficial de suspensión de clases, por lo que la Sepyc se encuentra solicitando supervisores por un día, que puedan echarle la mano pa’ corroborar que en los planteles los maestros y maestras se hayan presentado a trabajar. Y de no ser así, se les descontará este día laboral. Interesados en apoyar, pueden comunicarse a la Sepyc al teléfono (667) 758 70 00.El subsecretario de Educación Básica en el estado, Uladimir Valdez Pérez Núñez, necesita a un buen contador que pueda sacar las cuentas de todas las deudas que tienen con los profesores de contrato, pues a pesar de que ayer llegaron los primeros pagos a algunos docentes de El Fuerte y Choix, el dinero no ha llegado completo y la fecha límite para que se pague es el 15 de mayo, o al menos ese fue el compromiso de las autoridades con los padres de familia y docentes en esta zona del estado. Si alguien sabe dónde contratar a un contador con estas características, favor de llamarle al funcionario directamente a su oficina al teléfono (667) 758 51 00.En Guasave, pareciera que escogen a las personas más serias para funcionar como los regidores que nos representan en el cabildo, pues viera usted que ni opinan ni expresan ideas, con excepción de dos que tres. Así que, si quiere entrar al cuerpo de regidores, vaya haciendo sus contactos con alguno de los presidentes de partidos, ya sabe cuál es la condición, a cambio recibirá más de 25 mil pesos al mes como pago. Si quiere estar bien entrenado, llame al Ayuntamiento, al (687) 871 87 00.A toda la raza de Guamúchil que esté buscando ganarse una lanita extra, la chaca de los comerciantes del Évora anda buscando vigilantes de urgencia. Y es que al parecer no le cree nadita a la autoridad municipal que, luego de dar permiso de venta a los comerciantes que vinieron de Moroleón para aprovechar la fecha del Día de las Madres, ahora les dijeron que cerraran sus changarros. Si le interesa ponerse de vigías, llámele a Elena Beltrán Villareal, al (673) 114 04 39, y pónganse a su disposición.En Rosario no se ve otra opción para mantener el suministro de agua potable eficiente, sino es a través de pipas. Por eso, si usted tiene un negocio dedicado a esta labor, ahora es cuando puede ofertar sus servicios a la administración que encabeza Martha Ofelia Castillo. Ya se empezó a distribuir agua potable a través de carros cisternas en la cabecera municipal y reportan que la situación en la zona rural pinta mucho peor. Si se anima a ofrecer sus servicios, aquí le dejamos el teléfono al que se puede comunicar: 694) 952 04 10.