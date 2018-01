No hay quien atienda oficina de regidora culichi

¡Sin chamba! Quien anda queriendo aparecer en todo evento público al lado del alcalde Jesús Valdés es la regidora Gabriela Inzunza, quien al parecer se está olvidando de atender sus gestiones y se dedica a aparecer en cuanto evento político corresponde, por lo que ya la ciudadanía y políticos se cuestionan cuál es el trabajo que desempeña, porque en su oficina de regidora nunca se encuentra. Gabriela requiere con urgencia un gestor que le ayude, mientras ella sigue dedicándose a las apariciones públicas. Interesados, pueden comunicarse al (667) 7 57 08 00.



> Urge equipo de buceo

Urgen unos buenos zancos, unos zapatos de hule y un equipo de buceo pa’ la raza del ejido Compuertas, pues desde hace rato tienen una megafuga de agua que por más que le dicen a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome no resuelven nada y, a decir de los vecinos, los de Japama solo dicen que “ese no es asunto suyo”, aunque de ellos sea el suministro de agua potable. Si usted tiene algo de todo lo solicitado, favor de echarle el ‘fonazo’ al gerente de Japama, Ernesto Suárez Andujo, al (668) 8120404, pa’ que sea él mismo quien lleve el equipo de buceo al ejido.



> Raza creativa pa’ crear campaña

La Dirección de Tránsito Municipal en Guasave está buscando con urgencia personal que sepa planificar e idear campañas que en verdad funcionen para que la gente respete las señales viales, así como las velocidades permitidas de acuerdo a cada zona, y así evitar al máximo los accidentes, tanto de vehículos como de motos. Quien crea poder con el nada fácil paquete, favor de echarle la llamada al ‘chaca’ de la corporación, Tomás Olivas, que ya no sabe que hacer pa’ que las estadísticas bajen, o echar la llamada al (687) 872 18 18.



> Como en la luna

Si quieres vivir la experiencia de caminar en la luna, lánzate a la comunidad La Palma, en el municipio de Angostura, pues la raza se queja del mal estado de las calles, las cuales están llenas de hoyos, como si fueran cráteres lunares, por lo que si caminas ahí, sentirás como si fuera el terreno lunar, a diferencia de que aquí sí habrá gravedad. Si te interesa esta experiencia, échale una llamadita al ‘chaca’ de Obras Públicas, Álvaro Camacho, al (697) 734 00 40.



> Tránsitos pa’l regreso a clases

El comandante de Tránsito Municipal de Mazatlán, Jorge Olivas Valentín, tendrá este lunes un reto con el regreso a clases de miles de estudiantes. Y es que en el puerto se realizan diversas obras en las que es necesario el apoyo de un oficial de Tránsito para dirigir el aforo vehicular. Y con el inicio de clases, las avenidas se congestionarán, pues es allí donde radica el problema ante la falta de elementos. Por ello, urge más personal para sacar la chamba y evitar que la ciudad no se convierta en una arena de feroces conductores que quieran la vía libre. Si le interesa servir a la comunidad, puede acudir a la comandacia o contactar al ‘comanche’ al número (669) 9841087.