No importa violentar la ley, sacarán al Fiscal e impondrán a un cuestionado

El fiscal... Los días contados. Todavía no asume el cargo como gobernador, y Rubén Rocha Moya ya prepara su primera violación a la ley. El fiscal general de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, fue nombrado para estar en el cargo hasta el 2024. Pero pareciera que es un elemento incómodo para el gobernador electo. Y también para quien nombrará como próximo secretario general de Gobierno, el exmagistrado Enrique Inzunza. Al fiscal le han hecho llegar toda clase de mensajes, para que él mismo acepte retirarse del cargo. Incluso se ha manejado la versión de que Rocha Moya lo podría reubicar en otro cargo. Lo cierto es que se intenta deshacer de Ríos Estavillo, cuando en realidad, con todos los problemas que representa en materia de seguridad Sinaloa, ha hecho un buen papel. Y, sobre todo, pero por encima de todo, es un hombre íntegro, capaz, que fue y es avalado por su trayectoria y es una persona altamente preparada. Se habla de que Rocha Moya lo intenta sustituir por el abogado José Luis Polo Palafox, un profesionista que en el 2020 recibió de parte del actual gobernador, Quirino Ordaz Coppel, su fiat como notario público. ¿Y qué creen? Pues las organizaciones de abogados de Sinaloa acusaron a Quirino de haber otorgado ese fiat a un sujeto que no cuenta con la preparación para ser un “fedatario”. Quirino aguantó la andanada de críticas. Polo Palafox continúo como notario, son su nuevo fiat. Pero semanas después, a finales del 2020, sus mismos compañeros notarios convocaron a una conferencia de prensa para exigir al gobernador que le retirara el fiat, porque participó en manifestaciones políticas a favor de Morena y en especial al entonces aspirantes a la candidatura por la gubernatura, Rubén Rocha Moya. Polo Palafox estuvo activo en la promoción política a favor de Morena en las elecciones del pasado 6 de junio. Ahora pareciera que Rocha Moya le quiere pagar la “cuota” nombrándolo como fiscal general. Los propios abogados lo han descalificado. Los mismos notarios lo han exhibido. Pero con todo y eso, pareciera que Rocha Moya pretende consumar la salida anticipada del actual fiscal, Ríos Estavillo, cuando por ley le corresponde entregar el cargo hasta el 2024, y nombrar en su lugar a Polo Palafox, quizás por méritos en campaña. Habría que ver su currículo, y por qué no, compararlo con el de Ríos Estavillo. Así sabríamos quién es quién.

La revisión. El procedimiento para que Estados Unidos retire el “embargo camaronero”, declarado desde el pasado 30 de abril, no es tan fácil como lo están queriendo hacer creer las autoridades mexicanas. Efectivamente, en estos momentos, representantes de Estados Unidos están recorriendo las instalaciones pesqueras de Sinaloa, revisando embarcaciones para verificar la correcta instalación y operación de los “excluidores” de tortugas. Si el asunto fuera fast track se pensaría que en el momento mismo que se dijera “si los excluidores operan correctamente”, entonces vuélvase a certificar al camarón mexicano y ya lo recibimos en el mercado estadounidense. Pero no es así. Todo lleva un procedimiento. Y por ello, el líder de la Unión de Armadores del Pacífico, Jesús Omar Lizárraga, adelantó que las afectaciones comenzarán a sentirse apenas comiencen a arribar las embarcaciones a reportar sus capturas. De hecho, ya algunos barcos se vieron obligados a retornar a puerto por fallas diversas. Esas producciones tendrán que permanecer en bodega, en espera de que regrese la certificación. Los productores están revisando alternativas de comercialización en el mercado nacional.