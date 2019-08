No interviene. Por el rumbo de Sinaloa municipio la alcaldesa, María Beatriz León Rubio, como que no quiso enredarse cuando los medios le cuestionaron qué ha pasado, si no puede intervenir para buscar que los 11 millones de pesos que se destinaron para comunidades indígenas de esa zona sean destrabados. Luego de la tardanza que ha habido en la entrega de dichos recursos por parte del estado, el regidor Román Rubio López ha señalado que ya es mucho tiempo el que ha transcurrido para que no aterricen, pues este urge en los poblados de los altos y de plano no ven para cuándo se les entreguen. Habría que ver si la diputada local Ana Cecilia Moreno Romero, la cual representa al Distrito 06 que Guasave y Sinaloa comparten, habrá hecho alguna gestión, o el propio diputado Florentino Vizcarra, que también es de esa zona.

Labor de convencimiento. Los que ahora presumen ser un partido sólido, el cual, según ellos, está resurgiendo y viene con todo, es el PRI. Precisamente ayer en una estación de radio local se hicieron escuchar con un spot que a decir de las líneas que maneja, ya no convence, pues pocos le creen, y es que el discurso que han manejado, y ya es costumbre, es que es un partido para la gente, pero a raíz de políticos sin ética, sin vocación y que se han aprovechado del poder cuando han ocupado un puesto público, son algunos de los cuestionamientos que la gente les hace y por ello han dejado de apoyarlos. Así que definitivamente les faltará mucho más que un simple mensaje radiofónico para ganarse la confianza de mucha gente que ahora les da la espalda, pues jamás se preocuparon por representar los intereses de las mayorías, sino simplemente el de unos cuantos.

Reciprocidad. El nuevo dueño del club Algodoneros de Guasave, Alfredo Arámburo Nájar, realmente ha estado muy activo en redes sociales, sobre todo en twitter, para responderle a la afición blanquiazul sobre diversas preguntas que le han hecho acerca del equipo, tanto cuestionamientos deportivos como administrativos, y en todas les ha aclarado sus dudas. Sin duda alguna que este es un buen comienzo del empresario mazatleco, porque darse el tiempo para atender este tipo de detalles es una señal de que busca hacer conexión con los aficionados, quienes a final de cuentas tendrán la última palabra para volver exitoso o no este proyecto que decidió encabezar el también propietario de los Generales de Durango en la Liga Mexicana del Beisbol.

Prevenidos. Pescadores ribereños ya se encuentran trabajando a todo vapor con los preparativos para recibir el levantamiento de la veda del camarón el próximo mes, aunque aún no tienen una fecha exacta de cuándo podrán salir en busca del crustáceo. El problema aquí es que los pronósticos de entrada parecen no ser muy halagadores en cuanto a los volúmenes del producto, es por ello que los mismos líderes los están invitando a que no se enganchen con créditos muy altos, pues podrían pasar muchas complicaciones después para saldarlo si la producción no es la esperada. Con este tipo de advertencias se vislumbra una vez una temporada gris para los hombres del mar, quienes desde hace buen tiempo ya no han podido ver la suya, aunque muchos no pierden la esperanza de que la bonanza retorne.