No le gustó a Gildardo lo dicho por Pico

Sorprendió a muchos que el gobernador Rubén Rocha Moya asegurara ayer que tiene que haber el porcentaje necesario en la consulta indígena para que sea vinculatoria, porque de lo contrario la planta de fertilizantes en Topolobampo no se instalaría. Eso por un lado. Y por otro que si se reúne el porcentaje y la votación es negativa pues no pasa el proyecto, y si sale positiva, se instala. O sea, que la tarea para los que están a favor y los que están en contra es titánica. Sin embargo, es más para los primeros porque para empezar tienen que garantizar el porcentaje de participación para que sea vinculatoria. Esa es la primera aduana que tendrán que pasar y luego que la mayoría vote a favor. Todo esto quedará definido en este mes que es cuando está proyectada la consulta indígena, ya que no se hizo en el mes pasado.

Gloria Valdez puede estar tranquila tras perder la elección por la presidencia del Módulo de Riego Santa Rosa ante Mariana Baca. Lo que pasa es que algunos seguidores de esta se habían engallado para moverle el agua a Valdez para desbarrancarla como delegada con facultades de presidenta del Comité Municipal Campesino número 5. Sin embargo, ya que se les bajó la euforia sacaron en cuenta que no tiene caso y más ahora que el gobernador Rubén Rocha Moya desapareció la cuota-liga. Si no dan un paso sin huarache.

Dicen que como no cree en nada ni en nadie más que en sí mismo, no le gustó al alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, lo expresado por el empresario transportista Vicente Pico, quien le disputó la alcaldía en las elecciones pasadas como candidato del Partido Verde Ecologista de México. Pico señaló que está en sus planes afiliarse a Morena y que su proyecto sigue vivo porque la gente lo busca y él también a ellos. Pues algunos aseguran que Leyva Ortega va a meter mano para que no le den la afiliación y mucho menos la candidatura de ese partido a la alcaldía. Y más porque el empresario transportista afirmó que no está de acuerdo en la forma de gobernar del alcalde. En realidad, esto es lo que realmente no le pareció a Leyva y que Pico está convertido en el único que le puede arrebatar el poder en el 2024.

Como ya es su costumbre, el alcalde fortense extendió otro nombramiento. En esta ocasión fue a Julio Alexander Cázarez Guzmán en Innovación Gubernamental. El hecho lo dio a conocer por redes sociales con un mensaje escueto que no precisa si en lugar de la directora Rosalba Trinidad Chávez Moreno o en un cargo menor. Sin embargo, dicen que es lo primero.

Más que Othón Osuna, con origen priista e instalado como secretario de la comuna, el que le está haciendo ruido entre los choicenses a la alcaldesa de Choix, Amalia Gastélum, es José Francisco Ávila Piña, director general de Obras Públicas. Nadie se explica en la era de la 4T, que se dicen diferentes a los priistas y panistas, que lo haya metido y sostenga en el gabinete siendo familiar de su esposo, el exalcalde Miguel Ángel Ávila Piña. ¡Y en qué posición!