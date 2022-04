No les interesó cumplir con 3 de 3

audima

Casi la totalidad del gabinete del entonces alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, incumplió con rendir su declaración 3 de 3 al salir de sus responsabilidades.

Son 313 los que ni por que les dieron oportunidad de justificar su omisión y presentarla, lo hicieron. No mostraron interés en cumplir con lo que mandata la ley.

Solo lo hicieron cuatro de los 317 que fueron notificados de no haber rendido su declaración. Estos ya la presentaron, pero el resto no, la casi totalidad.

La declaración es para que el Órgano Interno de Control investigara si podrían haber incurrido en enriquecimiento inexplicable.

La actitud de los ahora exfuncionarios pinta de cuerpo presente al gabinete que tuvo Chapman, quien sí lo hizo. Ya sería el colmo si no lo hubiera hecho.

En esas condiciones, el Órgano Interno de Control inició los procedimientos que podrían culminar en sancionar a los exfuncionarios con inhabilitación por no cumplir con la ley. Esto parece no importarles porque es posible que ya no les interese regresar al servicio público. Debut y despedida.