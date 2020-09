No mejora el servicio de recolección de basura

El plan “B”. Algunos ahomenses integrados al proyecto del exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros recibieron acuse de recibo del golpe político del Instituto Nacional Electoral, que le negó el registro como partido a Redes Sociales Progresistas. Sin embargo, parece que no les está resultando difícil procesar esa decisión. Y es que se dice que Vargas Landeros ya tenía su plan “B” si ese proyecto no resultaba. Hasta ahora muchos entienden el motivo por el cual el exdiputado federal impulsaba el proyecto de Redes Sociales Progresistas, pero también respaldaba al presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. Es decir, se metió como la humedad en Morena, que parece es la ruta ahora a seguir. Y si no es aquí será en otra opción, pero de que van a ser factor en el 2021, lo van a ser.



En problemas. Tras ser desechada su denuncia en el Tribunal de Justicia Administrativa, la tesorera de Ahome, Ana Ayala Leyva, quedó disminuida y vulnerable. Es más, se habla que le entró el nerviosismo y preocupación por la incertidumbre de no saber qué acción van a tomar los regidores Fernando Arce, Gerardo Amado y Ramón López Félix en su contra después de haberse quejado de que le pidieron que le entregara las cuentas públicas a la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Con intención o no, después de la resolución del TJA, los regidores plantearon que van a analizar si piden o no la renuncia de Ayala Leyva en el Cabildo. Se dice que amarrando un voto más se tendría la mayoría de regidores para tocarle las golondrinas a la tesorera, aunque otra cosa sería si el alcalde Guillermo “Billy” Chapman les hace caso.



De remate. Como si el alcalde Chapman y la tesorera Ayala no hubieran recibido el rechazo por turnar a los deudores del impuesto predial urbano al buró de crédito, el gerente general de la Japama, Guillermo Blake, salió con lo mismo. Los que deban el servicio de agua serán remitidos al buró de crédito, una medida calificada por muchos como drástica, insensible y anticonstitucional. Se habla que más que Blake, esa medida está siendo impuesta por la gerente de Comercializa-ción, Karla León, con la directriz de la tesorera. Con esto queda demostrado que los funcionarios chapmistas quieren presionar e intimidar a los ahomenses para que paguen sus impuestos y servicios, lo que es una obligación, pero parece ser que no entienden el momento critico que están pasando las familias tras el azote del coronavirus, y en lugar de apoyarlos los están afectando más. Y eso que dicen que están con el pueblo.



No mejora. Entre más días pasan, más es la indignación de muchos ahomenses con el servicio de recolección de basura que presta OP Ecología. Hasta una semana y más días tardan en pasar por las colonias y fraccionamientos de la ciudad y sindicaturas. En algunas de estas últimas, solo dan el servicio por las casas que tienen las calles pavimentadas. Es decir, en lugar de mejorar el servicio cada vez dan un paso hacia atrás. Para muestra: PASA dice que procesaban 500 toneladas diarias y ahora llegan solo 350. ¿Y dónde se queda el resto de la basura?



La recta final. El ciclo escolar inicia hoy en la Universidad Autónoma Indígena de México. La rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña lo encauzará hasta el primer trimestre del próximo año, tiempo en el que se le vence su periodo. Por eso, dicen que está obligada al hit para que todo le salga bien en la recta final de su mandato.