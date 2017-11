No, no fue Peña Nieto, fue Videgaray

Cuando el miércoles en la reunión anual del cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno de México, Luis Videgaray hizo la presentación que hizo de José Antonio Meade, lleno de elogios, en particular el referente del ex presidente Plutarco Elías Calles, que no es el mejor de la democracia, se interpretó como un pre-destape del secretario de Hacienda, lo que, conociendo el personal estilo de hacer política del presidente Enrique Peña Nieto, dudé, porque no necesita voceros para esa decisión y menos cuando la ha conducido personalmente paso a paso.

Tan es así, que la declaración de Videgaray produjo el enojo de su jefe que se lo hizo saber y reprochó, lo que le llevó a publicar una aclaración en su cuenta de Twitter: Ayer, tres secretarios impartieron conferencias en la cancillería y a los tres los presenté con calidez, gratitud y reconocimiento a su talento y trayectoria. No hay que confundir eso con otra cosa. Las decisiones políticas se tomarán donde deban tomarse.

Y hasta ahí, quedándose, para mí, corto en la explicación a pesar de ser cierto que a Ildefonso Guajardo también lo llenó de elogios, pero ni éste ni Enrique De la Madrid están en la final.

Una expresión del malestar del Presidente y de la insuficiencia de la aclaración de Videgaray se registró en La Paz, en el Día de la Armada. Los diez reporteros de la fuente Presidencia que lo acompañaron recibieron un discreto mensaje. El señor presidente quiere hablar con ustedes, salgan discretamente sin cámaras, solo con grabadoras.

Y salieron a su paso al terminar el recorrido por la nueva Escuela de Aviación Naval.

La pregunta era una sola: el destape de Videgaray, en lo que fue rotundo:

Yo creo que andan bien despistados todos porque yo creo que el PRI no habrá de elegir a su candidato, seguro estoy, a partir de elogios o aplausos. Hay muchos cuadros que son mencionados, con reconocimientos y méritos (…) creo que entre ellos el PRI habrá de seleccionar a quien tenga más y mejores condiciones para la competencia que habrá de enfrentar (…) Entonces, reiteró, no se despisten, el PRI no elige a su candidato a partir de elogios o aplausos.

Esta fue la respuesta que el Presidente quiso dar públicamente a lo que se entendió como el destape de Meade vía Videgaray, lo que no altera su decisión como jefe del PRI, pero le vino a meter ruido, ruido que aún sigue sonando cuando la decisión es inminente.

RETALES

1. SENTADOS.- En la cena del domingo en Los Pinos, el Presidente sentó a su derecha a Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño y Eruviel Ávila, a su izquierda a José Antonio Meade, José Narro y Enrique De la Madrid;

2. GRIETA.- Luis Castro, presidente del partido Nueva Alianza, anunció ayer que deja el Frente Opositor porque han pasado cincuenta días y no respondió a sus propuestas. Seguirá el PRD; y

3. FALLO.- A media semana el Tribunal Electoral resolverá el caso Coahuila a favor del priista Miguel Ángel Riquelme sobre el panista Guillermo Anaya, otro golpe a Ricardo Anaya que lo declaró ganado.

Nos vemos el martes, pero en privado.