No nos cerremos al diálogo

La política, en mi punto de vista, es para aquellos hombres y mujeres que, teniendo sus propios ideales, son capaces de tolerar los diferentes puntos de vista, dialogar, construir a partir de las diferencias y negociar. No me malentiendan, cuando menciono negociar no me refiero a un intercambio de favores por una contraprestación económica o algún bien o servicio que pueda ser representado en términos pecuniarios, en dado caso podríamos estar hablando de corrupción; cuando hablo de negociación, me refiero a la capacidad de ceder ante un tercero en pro de construir un proyecto en conjunto. No se trata de tener una parte ganadora y una perdedora, sino dos o más partes – legisladores, partidos políticos y/o funcionarios – que en común acuerdo hacen a la ciudadanía la ganadora.

Sin embargo, en la presente legislatura parece ser que son pocos con la capacidad de dialogar y negociar con sus adversarios. Desde la bancada morenista hay una tendencia de imponer su aplanadora mayoría y no ceder ante los deseos de la oposición de hacer algunos cambios ante las iniciativas presentadas por el bloque oficialista. Dicha nula disposición de siquiera a dialogar se ha visto intensificada después del fracaso de la reforma eléctrica. Esto no es nada nuevo, es algo que ha sido patente desde la legislatura pasada.

Lo nuevo y que me parece una reacción muy infantil por parte de algunos legisladores de oposición es comprometerse a priori a votar en contra de cualquier reforma constitucional presentada por el bloque Morena-PT-PVEM; en primera instancia, para todos aquellos que no comulgamos con el proyecto de la cuarta transformación, parecería una gran idea, pero ¿qué repercusiones tendría esto?

Si bien nuestro país a lo largo de su historia ha podido, muchas veces al costo de sangre derramada por compatriotas, edificar y consolidar instituciones sólidas que constantemente a lo largo de estos tres años de gobierno morenista hemos visto ser atacadas sin descanso, pero aún resisten, lamentablemente también fuimos testigos de la total destrucción de muchas de ellas – IMPI, Seguro Popular, Fonden, etc.

Ante este escenario, negarse a cualquier reforma futura parecería razonable; sin embargo, debemos de considerar que dichas instituciones no nacieron siendo perfectas y muchas de ellas, por el paso del tiempo, se encuentran desactualizadas de la realidad que vive el mundo y el país.

En este sentido, me gustaría exhortar a los legisladores a no comprometerse a un voto desde este momento, si bien hasta el momento considero que han sido pocas las propuestas del bloque oficial para fortalecer el aparato democrático, legal, el sistema educativo, separación de poderes, etc. Pudiera ser que la reforma presentada en verdad sea beneficiosa para la ciudadanía, pocos ejemplos podría dar de ello en la presente legislatura, quizás sea una esperanza sin fundamento, que si bien en muchas ocasiones me han decepcionado, aún pienso que algo bueno puede salir de ellos.

¿Qué propongo? No caer en el mismo juego de Palacio Nacional, no creerse dueños de la verdad absoluta. Además, mantener esta disposición al diálogo, que si bien en muchas ocasiones Morena y aliados ha demostrado no tener, no deben ser ustedes igual que ellos, no busquen pasar a la historia en la misma categoría que sus compañeros legisladores sentados en el ala izquierda del Palacio Legislativo de San Lázaro. En este punto, recordarles que en este momento me atrevería a decir que representan a cerca del 50% de la población de este país. No jueguen con las reglas de la intolerancia, este país ya se encuentra bastante dividido como para seguir fomentando dicha narrativa.