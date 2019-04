No para. La Administración municipal de Mazatlán que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres ha demostrado ser una fuente inagotable de polémicas. Aún no terminaban de analizarse las implicaciones de haber cambiado a seis de sus principales colaboradores en un solo mes, cuando ya estaba generando una oleada de opiniones al entregar cargos y autorizar el Plan Municipal de Desarrollo “en lo oscurito”. Pues ayer se generaron más críticas cuando se anunció la “Muestra gastronómica de pescado y marisco, Mazatlán, Sinaloa”, en el Congreso de la Unión. ¿Dónde está la política de austeridad republicana?, se preguntaron muchos, con algo de razón.

Sin cuidado. El que los diputados del PRI vayan a impugnar que los legisladores de Morena hayan votado a favor de dejar sin efecto el nombramiento del magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa para ratificar a Lucila Ayala de Moreschi es algo que no le quita el sueño a la abogada, porque a ella la ampara la decisión de un juez federal. Ayala de Moreschi es una mujer que asegura no se dejará pisotear por nadie y afirma que no la quieren como magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa por no ser del PRI, por ser honesta y por no ser dejada. Para ella, haberle ganado al gobernador Quirino Ordaz Coppel y a la pasada legislatura es un gran logro, por lo que invita a todos los ciudadanos que sientan que una autoridad ha vulnerado sus derechos a que no se dejen y peleen en los tribunales y en donde sea necesario.

A clases. Este día, miles de niños, jóvenes y adultos regresan a clases, y en donde hay buenas nuevas es en la escuela Álvaro Obregón, en donde luego de que el Gobierno estatal cumpliera con la infraestructura que prometió, ahora el Ayuntamiento hará lo mismo, y ya sacó la convocatoria de licitación para construir un edificio de dos niveles, baños y escaleras en este plantel educativo. Esto es una gran noticia, porque hay autoridades que han planteado quitar las escuelas del centro, cuando estos espacios tienen una gran demanda porque a ellos asisten los hijos de las personas que trabajan en el corazón de la ciudad.

Inconformidad. Viudas de policías caídos realizaron un reproche ayer al gobernador Quirino Ordaz Coppel, ya que denuncian violación de sus derechos. Una de las viudas dio a conocer que a su hijo se le retiró el apoyo para estudiar debido a que ya cumplió la mayoría de edad; sin embargo, este beneficio se le debe entregar hasta los 25 años, siempre y cuando no abandone sus estudios. Andrea Félix López explicó que por este problema realizarán una manifestación en Palacio de Gobierno el día 6 de mayo, ya que han acudido anteriormente con el fin de tener un encuentro con el gobernador, y, pese a que se había comprometido a atenderlas, ha hecho caso omiso.

Zoológico es necesario. Después de haberse creado una consulta ciudadana en la cual se invitó a la población a votar con el fin de cerrar el zoológico de Culiacán, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, comentó que mientras los ciudadanos no lleven la petición ante el Ayuntamiento, no se podrá dar solución. Sin embargo, ayer, en el marco de los festejos del Día del Niño organizados por el zoológico de Culiacán, el edil expresó que sería imposible cerrar el zoológico, ya que ahí existen miles de especies de todo el mundo que permiten estar en contacto con la naturaleza, además de que los jóvenes y los niños pueden visitarlos con toda facilidad sin necesidad de acudir a otra región del mundo debido a la facilidad que otorga el zoológico, por lo que debe continuar con sus puertas abiertas.