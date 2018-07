No perder de visita, lo mejor para Dorados

Regresar con el empate o la victoria jugando de visitante, siempre se deberá considerar para el club que lo logra como un positivo resultado, como le sucedió a los Dorados frente aToros del Celaya y eso fue su mejor balance.En efecto, porque de acuerdo a lo que sucedió en el partido y, sobre todo, en la primera mitad, los astados tuvieron para tomar una buena ventaja sobre el Gran Pez, algo que no supieron aprovechar pues hasta un tiro penal fallaron y además su portero Gaspar Servio, quien provocó la falta, se salvó de la tarjeta roja.Por lo tanto, el punto que rescataron los sinaloenses fue muy bueno y en lo que toca al renglón deportivo ya le corresponderá analizarlo al profe Francisco Ramírez y ver en lo que estuvieron mal, para tratar de corregirlo para su siguiente compromiso.La otra nota que tenemos del club sinaloense es de que ayer nos encontramos con Gilberto López Chang, quien es un aficionado del cuadro de casa y sin más preámbulo les manda decir a los directivos José Antonio Núñez y Jesús Héctor García que no se crean que están dirigiendo al club Barcelona.Su alusión, un tanto en plan de broma y molestia, obedece a que según él ya tiene varios días buscando a dichos directivos para que le solucione un problema que tiene con unos lugares que adquirió en la cabecera de la zona sur.Listo, amigo Gilberto López, quien además forma parte del Comité Municipal de Softbol y espero que le resuelvan pronto su querella. Saludos para usted y toda la gente softbolera de la localidad, deporte que ha crecido enormidades en Culiacán.Es el que vivió el jugador, patrocinador, directivo y entrenador Sergio Antonio Gámiz el fin de semana anterior, ya que la Liga de Futbol Oro Máster le impuso su nombre a la temporada de 2018, que concluyó con la brillante coronación del cuadro de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra-Nicolás Boys.En tan especial ocasión, el homenajeado estuvo acompañado por su familia y sus amigos de muchos años del equipo de la Universidad Autónoma de Sinaloa.El marco se redondeó con la música oldie del conocido cantante Tomas y con una taquiza que aportó el festejado para su buena cantidad de amigos que lo acompañaron. Muy bien amigo Sergio Antonio, tú te merecías el homenaje porque desde muy joven le has invertido tiempo, esfuerzo y dinero al futbol de aficionados.También extenderemos nuestras felicitaciones a la directiva de este circuito que dirige Félix Acosta González, ya que llevó a cabo una buena ceremonia de premiación y se dio el lujo de uniformar con unas bonitas playeras tipo polo a cada uno de los delegados que conforman dicho circuito, algo que le dio más elegancia al marco del cierre de la campaña. Y ni se diga en lo deportivo, en donde la UPMyS-Nicolás Boys arrasó con toda la premiación, Muchas felicidades a los jugadores.