No pisa el home y anula rally

Se encontraba casa llena y dos outs con el juego empatado en la parte alta de la novena entrada. El bateador conecta tremendo batazo hasta el fondo del parque. El corredor que estaba en tercera base, en su emoción por el rally que estaban haciendo, se olvida de pisar el home, el ampáyer y el cácher se dan cuenta. Después anotan el corredor que estaba en segunda y el que estaba en primera también, es decir, el bateador con ese batazo que hizo triple impulsó tres carreras. Y estar así a tres outs de ir por el triunfo. Pues bien, el cácher le avisa al mánager que el primer corredor no pisó el home, en eso, aun con la bola en juego, dicho corredor regresa a pisarlo. El ampáyer concede la apelación y decreta el out, para terminar la entrada, y ninguna carrera cuenta. La regla 7.10 indica: Cualquier corredor será declarado out, en apelación, cuando: (b) Con la bola en juego, mientras avanza o regresa a una base, él deja de tocar cada base en su orden antes de que él, o la base que dejó de tocar, sean tocados.REGLA APROBADA: (1) Ningún corredor puede regresar a tocar una base que dejó de tocar tras de que un corredor que lo siga haya anotado; (2) Cuando la bola está muerta, ningún corredor puede regresar a tocar una base omitida o la que ha dejado después de que él haya avanzado y tocado una base más allá de la base que no tocó. ¡Que pasen un excelente día, amigos!