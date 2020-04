No practicar más pruebas impide saber la magnitud de la pandemia en México

¿Ocultan información del coronavirus? El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lo advirtió. Alfaro demandó al Gobierno Federal que se practique el mayor número de pruebas para detectar el coronavirus. De esa forma se estaría midiendo la realidad de la pandemia en México. De lo contrario, se estaría “trabajando para la estadística”. El gobernador de Jalisco es la única voz discordante a escala nacional de la forma en que el Gobierno de López Obrador está enfrentando la pandemia. Y de lo que ha estado diciendo el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. Alfaro afirma que al mayor número de pruebas, mejor las medidas que se pueden poner en práctica para evitar más contagios. Destacó que la Organización Mundial de la Salud lo ha recomendado. Y la FDA de Estados Unidos, igual. A Alfaro no le falta razón para estar preocupado y desesperado porque en su estado se practiquen pruebas rápidas para detectar el coronavirus. Jalisco disputa con Puebla el nada honroso tercer lugar en casos de coronavirus. Dice Alfaro que en Corea lograron parar la pandemia gracias a las pruebas rápidas que por miles se practicaron y evitaron que los enfermos infectaran a otras personas. En Estados Unidos apenas arrancaron las pruebas rápidas y los casos se dispararon. Antes no se sabía. ¿Entonces? En toda esa sobreexposición de información oficial y no oficial de la pandemia en el país hay la certeza de que nadie sabe realmente cuántos infestados del virus hay. Y muchos de ellos andan circulando por todas las ciudades. En la práctica, las personas que han tenido contacto con gente declarada con el virus fueron puestas en aislamiento. Pero, ¿sabemos si tienen o no, y si son portadores del Covid 19? ¡Claro que no! Hay en torno al tema algo muy raro. Huele mal. Y los errores en este tema son de vida o muerte.

Colonias en peligro. Al gobernador le preocupa. Y también a quienes están respetando el “Quédate en casa”. Y es que en las colonias populares de los 18 municipios de Sinaloa pareciera que el llamado a cuidarse. La advertencia de que estamos en una pandemia. De que el coronavirus es real y está matando a gente. No la han entendido. La vida sigue como todos los días en las colonias populares y zonas aún más marginadas. De ahí que se está analizando de parte del comité de emergencia sanitaria poner en marcha un operativo de perifoneo donde a través de carros de sonido se les advierta a la población el riesgo que existe. El llamado a no acudir a las playas funcionó. Ayer, las playas de Mazatlán se observaron solas. Poca, pero muy poca gente, por el malecón caminaba o realizaba ejercicio. Las corporaciones de seguridad unidas establecieron un constante patrullaje. Lo más delicado viene a partir de mañana, cuando en medio de esta pandemia llega la Semana Santa.

Quirino llama a partidos a apoyar. El gobernador Quirino Ordaz Coppel exhortó a los partidos políticos a que donen el 50 por ciento de sus prerrogativas del mes de abril. Esto serviría para apoyar a los propietarios de pequeñas empresas que en estos momentos están en riesgo. Melesio Cuen, del PAS, aseguró estar de acuerdo. Se le hizo poco la aportación del Gobierno Estatal. Y pidió que se fuera a fondo perdido los apoyos que se otorguen. El PRD también apoyó la propuesta. El PAN, no se sabe. Intentamos hablar con su dirigente, Juan Carlos Estrada, pero no respondió a la llamada, y tampoco al mensaje. De Morena es lógico que se sumen, pues nacionalmente AMLO pidió reducir las prerrogativas de todos los partidos políticos. No hacerlo sería exhibirse.