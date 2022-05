No queremos las excusas de siempre 

audima

Luis Enrique Ramírez Ramos fue un periodista valiente y hoy fue asesinado. Fue comprometido con la verdad y apasionado con una profesión de alto riesgo, como lo demuestran los asesinatos cada vez más frecuentes de periodistas en el país.

Hoy hay una madre huérfana de hijo que lo llora. Una familia que nadie podrá abrazarle.

Nuevamente en EL DEBATE, en Sinaloa y en el gremio periodístico estamos de luto. Como de luto están miles de familias en un país que sobrevive entre la realidad cruel de la violencia impune y el pretexto gubernamental que indigna.

Sí, en EL DEBATE estamos indignados ante este hecho terrible. No queremos de las autoridades las frases de siempre. No es la primera vez que nuestros periodistas e instalaciones son agraviadas. En nuestra triste memoria nos siguen doliendo los que se fueron y no han encontrado justicia.

Este país no puede seguir así, con esta indolencia gubernamental, con esta falta de compromiso que exaspera para combatir la inseguridad, que nos tiene de luto todos los días. Todos los días.