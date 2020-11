No quieren traidores en el PRI

Acuerpando. Una reunión de “pesos pesados” sostuvo ayer en la ciudad el presidente estatal del PRI, Jesús Valdés. Estuvieron casi todos los actores y líderes de los grupos internos del tricolor compartiendo el pan y la sal en conocido restaurante, entre ellos los que suenan para la candidatura a la alcaldía de Ahome, Álvaro Ruelas Echave y Bernardino Antelo Esper, a quienes sentaron juntos. Marco Antonio Osuna Moreno también estuvo en la misma mesa, acompañados por el líder estatal priista y el senador Mario Zamora Gastélum, entre otros. El ambiente que los priistas tratan de construir es de confianza y unidad, pero en realidad no todo es color de rosa. Muchos dicen que no basta con ese tipo de reuniones.



De frente. El que habló fuerte es el exalcalde de Ahome Álvaro Ruelas Echave. Y es que tocó el punto nodal de lo que se viene: que no se deben equivocar en la selección de los candidatos. No solo eso, ya que los priistas “no van a permitir que se los impongan”. Hizo referencia que para obtener el triunfo en Sinaloa y Ahome tienen que ser candidatos priistas. Incluso, sentenció que ya saben los priistas a quienes no quieren, que son los que han traicionado al partido y que lo vayan a hacer como candidatos. Lo que más llamó la atención es que sentenciara que si se equivocan en la designación de candidatos él lo va a señalar. Dicen que unos con otros se voltearon a ver al escucharlo decidido.



Elucubraciones. Por una razón u otra, los queda bien están tratando de sembrar la idea de que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, tiene futuro en sus intenciones políticas por tener buenas relaciones con el virtual presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y el virtual coordinador de diputados federales morenistas, Ignacio “Nacho” Mier. El problema es que esas afirmaciones carecen de sustento legal, de lo que algunos se jactan tenerlo. Sin embargo, se les olvida por intereses mezquinos. En el debate que se abrió tras la resolución del Instituto Nacional Electoral de que no permitirá candidatos con antecedentes de violencia política en razón de género y el arribo de Mario Delgado y “Nacho” Mier a posiciones claves de la toma de decisiones en Morena, algunos ceden a razonamientos lógicos y visibles: Chapman está impedido a ser candidato en el 2021. La sentencia condenatoria en su contra está firme.



El regreso. Otro “gallo canta” en el caso de la diputada local de Morena en Ahome, Cecilia Covarrubias, quien aspira a la candidatura a la alcaldía. Se habla que su proyecto se fortaleció con la inminente llegada de “Nacho” Mier a la coordinación de diputados federales morenistas El camino se le abrió por su alianza con otra diputada local muy cercana a Mier. De hecho, Covarrubias reforzó su activismo, lo que no se había visto en los dos años que lleva como legisladora. Ahora sí regresa al pueblo.



Nostalgia. Como otros, el exregidor Rubén Medina Angulo le entró “el gusanito” por el 2021. Ya empezó a moverse para obtener alguna candidatura de Morena. Graba videos que sube a las redes sociales, pero además busca espacios para que lo entrevisten. Está ávido de que lo tomen en cuenta.