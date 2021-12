No resolver el ataque contra líder del MC sería mala señal de Rocha Moya

Lo que nos faltaba. El Gobierno está más que obligado a aclararlo. Y no solo eso, a que se castigue a quien o quienes fueron los responsables de la barbarie registrada ayer en Escuinapa. Antes de amanecer ayer, tres vehículos propiedad de Hugo Enrique Moreno, que se encontraban estacionados afuera de su domicilio, fueron intencionalmente incendiados. Pero no solo ese es el caso. La familia de Hugo Enrique, conocido popularmente como “El Yiyo”, se encontraba durmiendo en su casa, y de no ser por una de sus hijas, el humo hubiera provocado algo más que un susto a la familia. Hugo Enrique Moreno no es cualquier ciudadano escuinapense. “El Yiyo” fue alcalde de Escuinapa y en la pasada elección participó como candidato del Partido Movimiento Ciudadano (MC) para la presidencia municipal. Desde su derrota ante la candidata del PAS-Morena, “El Yiyo” ha sido un fuerte crítico de la incipiente administración municipal, con apenas un mes de gobierno. “El Yiyo” se ha convertido en una pieza importante de Movimiento Ciudadano en la zona sur de Sinaloa. Se convirtió sin duda en una “piedra en el zapato” del actual gobierno. Y precisamente el presidente estatal de MC, Sergio Torres, demandó al gobernador Rubén Rocha Moya el esclarecimiento y castigo de los responsables de este atentado. Por separado, Rocha Moya calificó el atentado como indignante y totalmente reprobable. Pero Rocha Moya sabe que, si no se actúa y castiga a los responsables, la impunidad aparecerá en su gobierno. Sería una losa que la actual administración cargaría por todo este sexenio. Este violento ataque contra un representante político de Movimiento Ciudadano es el primer hecho de gran importancia que enfrenta Rocha Moya como gobernador. De su solución depende en mucho el futuro de este gobierno.

Los dueños de Mazatlán. No se han ganado el mote por las buenas. Lo hicieron por el camino de los tribunales, con actos plagados de irregularidades, con acusaciones de corrupción, con la complicidad de funcionarios. Ayer, un alto funcionario municipal en corto nos comentó el tema de Nafta y el Grupo Arhe que además de una carretada de millones, también está en el plan de despojar a Mazatlán de terrenos y edificios. Hay quienes los intentan poner como “los benefactores”. Y explican, es que los 141 millones que están cobrando es tan solo el “principal”. Es decir, el Grupo Arhe les perdonó a los mazatlecos un cobro de más de 135 millones de pesos por costos, impuestos, gastos y demás. Así de plano, por haber recibido en la administración de Alejandro Higuera, entonces panista y hoy secretario particular del gobernador Rubén Rocha Moya, un permiso para construir una gasolinera. Apenas invirtieron 5 millones que, por arte de magia y cubiertos en los vericuetos de la ley, los convirtieron en casi 300 millones. Pero magnánimos que son, solo están cobrando 141 millones. Ahora quieren que se les agradezca al Grupo Arhe el hecho de no haber cobrado todo lo que ellos querían. Claro que esto no lo hicieron solos. Ahí está la más reciente complicidad del alcalde Luis Guillermo Benítez. Y nos hablan que fue en el trienio del panista Carlos Felton cuando verdaderamente el caso se perdió. Ahí hay otra historia oscura.

Por cierto. El Grupo Arhe pretende apropiarse del edificio donde opera el Archivo Municipal. Un inmueble ubicado en pleno centro histórico de Mazatlán. El negocio está en grande. Y van por inmuebles importantes.