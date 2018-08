No saben andar en urbano

En 1995 el grupo Los Tucanes de Tijuana lanzó su disco Me robaste el corazón, de las 12 piezas que lo componen la que más destacó fue la nada romántica, pero sí muy bailable, Chona. Resulta que ahora, por obra y gracia del culto a la imprudencia, la canción se ha vuelto la banda sonora de lo que han dado en llamar “La Chona challenge” (el reto de La Chona) consistente en bajarse de un auto, bailar al ritmo y regresar al vehículo, todo ello mientras el carro está en movimiento y lo graban con el celular para luego “presumirlo” en redes sociales. Ante el dichoso reto, muchos hemos dicho “cómo se nota que tienen rato que no se suben al camión”. El mencionado reto ya ha ocasionado accidentes, que van de lo chusco a lo grave; a una muchacha le roban la bolsa cuando se baja del auto, a varios les roban el auto en las mismas circunstancias, otros se golpean fuertemente al bajar o subirse y otros tantos han sido arrollados por su propio auto. Ello ha llevado a las autoridades de tránsito a advertir los riesgos y las multas que implica esa imprudencia, así como a los mismísimos Tucanes de Tijuana a hacer un pronunciamiento al respecto.Quienes hacen ese reto cómo se ve que no han tomado un camión urbano en buen rato. Antes de continuar nos disculpamos por la injusta generalización, sabemos que hay excepciones. Proseguimos: Quienes somos usuarios del servicio de transporte urbano diariamente tenemos que hacer el “Chona challenge” en contra de nuestra voluntad. Al grito de “suben, suben” o “bajan, bajan” hemos desarrollado un talento para subir o descender del camión en movimiento, a ritmo de reguetón, del narcocorrido de moda o de la música que tenga a bien traer el conductor o el séquito de “garbanzos” que le acompañan. Para quienes nos movemos en transporte urbano, ese reto es cosa de todos los días y de muchas rutas. Allá va el camión y los usuarios detrás de él echándole chiflidos o gritos al chofer, en aras de alcanzar a poner un pie en el escalón y ya la hizo, porque el otro pie como sea. O bien, allá va gritando ¡Párate! En exigencia de que detenga por completo el camión para poder descender, o mínimamente reduzca la velocidad para calcular el momento propicio de lanzarse a tratar de alcanzar la banqueta. Para hacer más emocionante la experiencia, el esfuerzo de unos por subir y de otros por bajar es simultáneo. Por eso en este espacio sostenemos que quienes se avientan eso del “Chona challenge” no saben, o ya se les olvidó, lo que es andar en camión urbano.Gracias por leer estas líneas. ¡Volvimos! De las vacaciones y esperamos que Usted se encuentre con salud y bienestar. Comentarios, sugerencias, mentadas y hasta felicitaciones por favor en adosdetres@hotmail.com. En Twitter en @MarisaPineda. Que tenga una semana de retos positivos.