No saben si reír o llorar. Es muy conocida la capacidad del mexicano para reír cuando llorar de nada sirve. Algo así le pasa a los concordense, quienes de la indignación han pasado a la risa. Y es que las empresas contratadas por el Gobierno estatal para realizar la regeneración urbanística del Centro Histórico van de error en error. No solamente abren continuamente calles recién adoquinadas porque se les olvidó meter el cableado subterráneo, hay casos de postes instalados a mitad de callejones, luminarias que obstruyen el acceso a puentes y, más recientemente, se han instalado estructuras de energía eléctrica que obstruyen el acceso a las viviendas. Cada uno de los errores son recopilados por los ciudadanos y difundidos a través de las redes sociales para urgir el alcalde, el priista Felipe Garzón, que garantice verdadera inspección por parte de Obras Públicas y no acepte esos defectos obvios de construcción. En cuestión de horas, el Ayuntamiento publicó un posicionamiento. El supervisor de Obras de la Zona Sur de Gobierno del Estado, Tirso Gaxiola Sandoval, informó a través de un video que la colocación de los postes es responsabilidad del Gobierno del Estado, y que los instaladas de manera irregular serían retirados.

Reaparece, ¡con premio! Si usted se ha preguntado qué pasó con el exalcalde de Mazatlán, el priista Fernando Pucheta Sánchez, tras su derrota por la reelección, ha de saber que ha estado laborando en todo el estado como gestor social, y pronto tendrá noticias de él. Y es que el exmunícipe recibirá este 21 de noviembre doble reconocimiento a su labor humanitaria en la Ciudad de México por parte de la Fundación Hayek Internacional. Los premios Hayek Production International se entregan a lo más destacado en diferentes áreas de todo el país. En ediciones anteriores se ha reconocido las labores humanitaria, deportiva y artística.

Caso Tiburonario. Algo extraño sigue pasando con el caso del Tiburonario. El juez de control de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa concedió un plazo de seis meses (contados a partir del 28 de octubre) para que los tres exfuncionarios bajo proceso por el colapso del Tiburonario repararan el daño. Sin embargo, hasta ayer, el director del Acuario, Pablo Rojas, no había recibido ninguna notificación oficial al respecto. En torno al caso, hay otro dato que ha mantenido el tema en medio de la polémica. El juicio en contra de los exfuncionarios exigía la reparación de un daño por 34 millones de pesos o el pago de una pena de cárcel por hasta 14 años. Sin embargo, al fin de cuentas se acordó que los procesados retiraran el acrílico dañado y taparan el espacio con concreto.

Incrementos. En la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado se acordó no incrementar el Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el 2020, y, por tanto, quedó sin definirse si se otorgará la partida para gestión social por 20 mil pesos mensuales para cada diputado. Esto fue un acuerdo que se tomó al interior del grupo parlamentario de Morena y que calmó la rebelión que intentó destituir a Graciela Domínguez Nava como coordinadora, presentada como propuesta ante la Jucopo, y las otras bancadas del Congreso lo avalaron, siempre y cuando no afecte o incremente las finanzas del Legislativo para el siguiente año. Esperarán a que el Presupuesto de Egresos del Estado se ponga a consideración del pleno y se discuta sobre la adición de una partida para gestión social, porque el proyecto del Legislativo ya se aprobó y se envió al Ejecutivo, y ese rubro no estaba considerado. El proyecto de Presupuesto Operativo Anual para el 2020 es de 499 millones 386 mil 346 pesos. Los legisladores tendrán la última palabra de aumentarse o no sus percepciones.