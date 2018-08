No se deje, denuncie ante cualquier bronca

A dos días de haber iniciado el día para canjear uniformes escolares en Culiacán, hasta la fecha no se han presentado broncas ni en el sistema ni en las tallas. Desde muy tempranas horas, los padres de familia acuden a realizar su canje sin mayores problemas. Pero ante cualquier queja que resulte del programa, las autoridades dejaron bien claro que puede comunicarse al teléfono 01 800 719 22 22, directamente en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, con el ‘dire’ de esta dependencia, Adrián Medina Silva.El alcalde de Ahome, Manuel Urquijo Beltrán, necesita con urgencia una buena agenda electrónica que le avise con anticipación de todos los eventos programados y que le recuerde la agenda pública pa’ que ya no vuelva a dejar esperando a la gente en los eventos, al menos mientras termina su administración. Ayer, no acudió a la primera entrega de apoyos por la ola de calor en este municipio y los beneficiarios querían saludarlo. Si alguien sabe dónde encontrar una, favor de hablarle directamente al Palacio Municipal al ‘fon’ (668) 816 40 00.La dirección de Obras y Servicios Públicos en Guasave tiene una chamba especial para chavos que estén bien ‘calotes’ y que quieran ganarse unos pesitos, porque se conformará una brigada especial para recoger el cochinero que deja tanto la Jumpag como dicha dirección al momento de reparar algún desperfecto en el que tienen que abrir el pavimento y así evitar que se registre otro accidente, como el del bulevar 20 de Noviembre. Si te interesa el ‘jale’, échale la llamada al mero mero de Obras Públicas, Francisco Miguel, al teléfono (687) 871 87 09.Urgen unas clases pa’ la raza de la ciudad de Guamúchil sobre la importancia de tirar la basura en los botes y no en cualquier lugar, pues cada vez que llueve se pueden ver todo tipo de desechos tapando las rendijas en los desagües, lo cual ocasiona que el nivel del agua en las calles suba cuando se supone que debería irse por ahí. Si te interesa dar las clases, márcale al mero mero de Protección Civil, Luis Alberto Gastélum, al (673) 732 39 30, pues aunque a cada rato hace el llamado a la población pa’ que se pongan las pilas con este asunto, parece que nomás no entienden.Un abanico y 4 litros de agua embotellada recibieron 400 familias rosarenses por parte de la Sedesol como apoyo al estado de emergencia que enfrenta el municipio debido a las altas temperaturas. La gente espera que el abasto de agua embotellada sea permanente, pues aún faltan tres meses de intenso calor y ya hay colonias que enfrentan desabasto del vital líquido. Los rosarenses que no alcanzaron agua ni abanico le pueden marcar al alcalde Manuel Pineda al ‘fon’ (694) 952 04 10, pa’ que tenga en cuenta que aún hay familias que requieren la ayuda.