No se la van a perdonar a funcionario

Desde que salió del quirófano tras ser operado por una hernia, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, no ha dejado de estar activo en las redes sociales. Subió cuando, en bata de paciente, camina por los pasillos del nosocomio. Dicen que el mensaje que quiso dar a los ahomenses es de confianza y darles a conocer que salió bien de la intervención. Ayer fue desde su casa para comunicar que su recuperación es todo un éxito. A como va, algunos aseguran que no va a durar la semana en su casa como lo dijo un día antes de la operación.

En estas condiciones Vargas Landeros se enteró del resultado de la encuesta bimestral que levanta la empresa Mitofsky. En esta sale en cuarto lugar del top 5 de los alcaldes de Morena en el país mejor evaluados. No es el único de Sinaloa porque el alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez, resultó en el segundo lugar. Vargas Landeros en junio tuvo 52.7 y ahora en agosto 57.2. Así, sus adversarios no le han hecho el mayor daño pese a que se han empecinado en golpearlo cuando no es por una cosa es por otra. Por lo pronto, la encuesta está siendo socializada por sus operadores para alentar a sus seguidores y para coraje de sus detractores.

Uno de ellos es José Luis Polo Palafox, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, que lanzó otra embestida en su contra a quien no ha podido mermarle su imagen, de acuerdo con las mediciones ciudadanas. Ahora lo acusa de pretender endeudar el 25 por ciento de las participaciones federales y de los poderes irrevocables que el cabildo le otorgó. Algunos señalan que la reacción de Polo Palafox es a causa de que le achaca que él está operando la invalidez de su elección como consejero distrital en Morena tras ser apoyado por el PAS y hacerle mal el agua por el resultado de la encuesta. Y también porque en cabildo se le dio palo al recurso de revisión que interpusieron los policías municipales dados de baja por extorsión y que son apoyados por el líder de los abogados. En el caso se cumplió al pie de la letra lo que se adelantó: que la síndica procuradora Cecilia Hernández iba a ratificar la sentencia de la Comisión de Honor Y Justicia y los regidores también. Si creyeron que iba a pasar lo mismo que con la mujer policía Dignora Valdez, se equivocaron.

La alcaldesa de Choix, Amalia Gastélum, no pudo soportar la presión para que al director del Instituto Municipal de la Juventud, Rodrigo Palma, se le abriera un procedimiento para recibir una sanción por protagonizar un escándalo en estado de ebriedad, por lo que fue detenido por elementos preventivos. Pese a que le iba a dar una oportunidad porque era la “primera vez”, en el Órgano Interno de Control se le está investigando. Lo van a sancionar, lo que no se sabe es cuál le van a aplicar.

Reportan con lesiones de consideración al exalcalde de Choix Omar Gill Santini, tras la volcadura que sufrió en su camioneta por la carretera La Costera, a la altura de Angostura. El subsecretario de Economía del Gobierno estatal perdió el control del volante sobre la rúa por estar llovido.