No se ponen de acuerdo y la bronca va pa’ largo

¡Mano dura! Quien debe ya poner solución al conflicto de Grúas Culiacán con el Ayuntamiento es el alcalde Antonio Castañeda, quien además de que se le otorgó la concesión, está solicitando seguridad del mismo municipio y evitar que les sigan robando las partes de los automovíles, esto a pesar de que fue la misma empresa quien habría solicitado el retiro de los polis hace un par de semanas. Por ello, urge un mediador que pueda poner fin a este problemón que ha sacado dolores de cabeza a decenas de propietarios de autos que fueron víctimas de robos. Interesados, comunicarse al ‘fon’ (667) 758 01 00.El capitán Carlos Alberto Acuña Ronquillo, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome anda en busca del buen agente 007 pa’ que se haga cargo de la seguridad del ejido Bagojo Colectivo, pues la raza de esta comunidad ya no aguanta la inseguridad y los robos. Quiere al mejor policía de la historia, o al menos, uno honesto y capaz de enfrentar los problemas de inseguridad que denuncian los ejidatarios. Si alguien sabe dónde encontrarlo, favor de llamarle al capitán al teléfono de su oficina: (668) 815 27 36.Urge una empresa distribuidora de medicamentos que tenga entre su surtido pastillas para la paciencia. Se pretende conseguir descuento por mayoreo, ya que las píldoras serán para la raza que acuda a los eventos en donde estará el alcalde de Guasave, pues una vez más se comprueba que eso de la puntualidad no es lo suyo. Si te interesa la venta, échale la llamada al mismo presidente, Víctor Espinoza, al teléfono (687) 871 87 87.Se busca con urgencia los servicios de un cartógrafo pa’ que lleve a la presidencia municipal de Salvador Alvarado un mapa actualizado de Guamúchil, donde señale el punto bien remarcado en el que se encuentra el fraccionamiento Fernando Irízar, ya que, tras 10 años de su creación, es hora que todavía no tienen los servicios básicos, como alumbrado, agua y drenaje. Si sabes hacer mapas chilos, márcale al alcalde Flavio Fernando Sánchez, al (673) 732 06 38.La falta de estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad de Mazatlán está generando caos vial y descontrol, pues los conductores dejan sus vehículos en lugares no permitidos. Por citar alguno, en la calle Leandro Valle está prohibido estacionarse, sin embargo, los automovilistas se aparcan con el riesgo de que sean infraccionados o sus vehículos remolcados a la pensión. Si alguien ve al alcalde Joel Boucieguez, pregúntele cómo va el proyecto de estacionamiento. También le pueden hablar al (699) 982 84 69.