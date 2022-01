No se puede desactivar a la sociedad: Rocha 

audima

Las preguntas sobre el repunte de la pandemia de covid son las que se llevaron el día ayer en la conferencia “semanera” del gobernador Rubén Rocha. Los compañeros periodistas insistieron en preguntarle sobre la posibilidad que el presidente Andrés Manuel López Obrador no venga de nuevo, el fin de semana a Sinaloa, después que ayer estuvo un poco ronco en la “mañanera” y anunció que se haría la prueba, aunque consideraba que era una simple gripa.

“Esperamos que salga bien y que venga a Sinaloa. Igual, yo y los funcionarios que estén en contacto con él también se tienen que hacer la prueba, para no contagiarlo”, contestó Rocha. También que espera que no se tenga que suspender el carnaval y que el 17 de enero ya disminuyan los contagios para reiniciar las clases presenciales. Constantemente se monitorea, pero no se pueden adelantar vísperas.

A los que especulan que trata de atraerse a Fernando Pucheta, con cuyo grupo se reunió recientemente, les confío que al inicio de la reunión el excandidato a la alcaldía le aclaró que el 99.9 por ciento de ellos ya tenía empleo, por lo tanto que no estaban buscando trabajo, pero que sí pidiera ya vería si le puedo dar, aunque ya en confianza algunos les dijeron que los habían despedido y obvio que desean colocarse de nuevo.

“Mi mayor éxito sería terminar vivo la administración y no tengo por qué andar haciendo alianzas electorales para el futuro. Me reúno a diario con la gente para conocer sus necesidades, y si puedo las resuelvo y si no la canalizó a otras instancias”, aclara.

También dice que el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen, anda en la Ciudad de México, pero que no fue a gestionar más vacunas, porque por lo pronto hay suficientes. Su afirmación al respaldo el delegado federal, Juan de Dios Gámez. Ratificó que no se puede desactivar a la sociedad, pero que cumplirán las ordenes de las autoridades de salud.

Popurrí. “Nada se logra con las medias tintas, el centrismo y la moderación”, aclaró ayer en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje dirigido al líder del Senado Ricardo Monreal, que el domingo alertó que “los radicales pueden acabar con el país”, pero que también cuenta para los precandidatos a sucederlo en la presidencia.

Esas afirmaciones eran falsedades manejadas por los publicistas neoliberales que les recomendaban a los candidatos correrse al centro, quedar bien con todos, pero los tiempos de transformaciones son también tiempos de definiciones y el pueblo reconoce que se decida apoyar a los pobres, nuestra revolución es pacífica. Más claro ni el agua.

ALCALDES. Para los analistas, los alcaldes de Mazatlán, Guillermo Benítez y de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, actúan como “chivos en cristalería”, buscan un pleito tras otro, al “Químico” le llueven críticas por haber organizado el megafestejo en pleno repunte de la pandemia, y Estrada se acaba de confrontar con el congreso, y ahora castiga a los comerciantes, reduciendo el descuento del impuesto predial cuando más lo necesitan. Además sostienen confrontaciones desgastantes con el gobierno estatal.

