No se sumó, se restó

“Ya me sacaron a la cancha / calentando estuve todo el tiempo / me preparé para este momento. No estoy aquí para restar / solo estoy para anotar”. Es parte de la canción del Tri para la Copa del Mundo en Rusia 2018, que compuso el cantante Régulo Caro. Pero acá en The Rosca City cantan la de Camilo Sesto: “Todo se derrumbó / dentro de ti / dentro de mí”. Para ser exactos, -sucede- en la Liga Diamante-Platino. Los Abejorros de Taquería El Encontrado también abandonan el torneo, al igual que Santaneros, y la organización (¿?) se queda con dos cuadros. ¿Y ahora qué harán? Se dice que esperarán las fechas y jugarán una final, (sic), entre Club de Veteranos y Laboratorio Koch, los equipos restantes, programada para el día 2 de junio próximo. ¿Pero todo este “merequetengue” a qué se debe? Es intempestivo o intencional, o insurrección o por instinto. Puede ser inesperado, o inaudito, inexplicable o por intransigencia. El caso que la bola de nieve rodó cuesta abajo y no sumó, sino restó.Y a propósito de malis, gentus, frubikis, -traducción- “Te adivino lo divino de este buen vino”. ¡Ai´sí! Puede ser también esa obstinación, terquedad, u obcecación de los mismos delegados de equipos. Un fanatismo que raya en la misma incredulidad, al no abrir el abanico de oportunidades. Una reglamentación que ayuda poco en mejora del torneo y la calidad para los equipos. ¡Y donde siempre hay uno que es el ganón!