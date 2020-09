No será un médico quien dé el Grito

Basureros. Aunado a las fallas en el servicio de recolección de la basura en Los Mochis y en las comunidades rurales, el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, está señalando a OP Ecología y al municipio de crear basureros clandestinos, lo que César Guevara, dueño de OP, niega con el argumento de que no les convendría tirarlo fuera del relleno sanitario porque ellos cobran el servicio por las toneladas recolectadas. Podría tener validez lo que dice, pero algunos ahomenses ya los ubicaron de que confabulados quién sabe. Incluso, algunos ya tienen una contraargumentación: sin depositar la basura en el relleno sanitario le pagan menos a PASA. ¿O dónde están las aproximadas 150 toneladas de basura que ya no ingresa al relleno? ¿En las calles porque no tiene OP la capacidad de recogerla o en los basureros clandestinos?



Falsedades. No solo en el tema de la basura el alcalde Chapman da palos de ciego. En el servicio del agua potable está tantito peor. Incapaz de resolver el problema, regresó a las justificaciones y a señalamientos sin sustento. Por ejemplo, acusó de que esta empresa editorial no tenía medidores en sus edificios por lo que no pagaba lo correcto, y hasta pidió que eso se publicara. Sí se publicó, pero con fotos en la que se muestra la evidencia física de los medidores en cada uno de las instalaciones que señaló, además de los recibos del servicio con tarifa comercial pagados. O sea, sus afirmaciones resultaron falsas. No da una.



Vestido y alborotado. Desde un principio se ventiló que la ocurrencia del alcalde Chapman de que uno del Hospital General daría el Grito de Independencia violaba la norma legal del protocolo de la ceremonia. Al estilo, dejó correr las cosas. Incluso, le hablaron al director del nosocomio, Sergio Loza, para que fuera él el que diera el Grito, lo que incumplieron de que harían una consulta entre el personal para seleccionar a uno. Loza se ilusionó y aceptó pese a que algunos señalaban que solo sería usado por Chapman para desviar la atención de las críticas de los ahomenses. Ahora el pago para Loza es quedar vestido y alborotado porque ayer Chapman salió con que él daría el Grito, ya que así lo marca la ley. ¡Vaya forma de gobernar!



Rasurada. Un golpe a las arcas de los líderes de los partidos políticos en los municipios es el que dieron ayer los diputados locales al aprobar que los ayuntamientos ya no les otorguen financiamiento público. Dicen que en Ahome el que va a resentir más es el líder del Partido del Trabajo, el regidor Raymundo Simons. Y es que ya no va a tener una de las entradas.



La causa. Ya está quedando más claro por qué los líderes del grupo Aquí No un día rechazan y otro día aceptan la consulta para definir lo de la planta de fertilizantes en Topo. Su indefinición es porque están viendo que GPO cada vez tiene más apoyo en las comunidades y de los sectores de la sociedad. El miedo no anda en burro.



Nueva. Días después de aparecer de manera sorpresiva en una encuesta de aspirantes priistas a la alcaldía de Ahome, Carolina Telles tomó protesta como presidenta del Movimiento PRImx de Ahome. Es decir, es la nueva líder de los jóvenes priistas. Lleva como segundo de abordo a Víctor Gerardo. Quien les tomó protesta virtual fue nada menos y nada más que el presidente estatal del PRI, Jesús Valdés. Otro cuadro nuevo tiene Dulce Ruiz, líder del PRI en Ahome.