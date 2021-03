“No somos traidoras”: Rosa Elena y Angelina

“No somos traidoras, pero tampoco somos agachadas”, coincidieron en decir la candidata a la gubernatura por Fuerza por México, Rosa Elena Millán, y la síndica procuradora con licencia Angelina Valenzuela, que compite por la alcaldía de Ahome, además desmienten que la actual contienda sea entre dos grandes candidatos partidos porque ellas también tienen posibilidades de ganar.

Rosa Elena se abre de capa al platicar con los periodistas locales y admite que igual que algunas compañeras la calificaron de traidora al salirse del PRI después que no obtuvo la candidatura a alcaldesa de Culiacán, pero igual hay muchas y muchos que en forma confidencial la felicitaron por haberse animado a rebelarse.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Que no la descarten dice, que está en la pelea y con posibilidades de ganar, que la lucha no es solo entre dos y que las encuestas no votan y sí pueden fallar, ya ven los casos de Estados Unidos, cuando todo indicaba que iba a ganar Hillary Clinton y sin embargo perdió.

En cuestión de transparencia dice que no tiene ningún problema, todo mundo la conoce, vive en la misma casa desde hace más de 16 años. Confía en la fuerza de las mujeres, es una “candidato rosa” y más de la mitad de las electoras son mujeres. Presentó a Angelina Valenzuela como candidata a la alcaldía de Ahome, a Antonio Castro por El Fuerte y a Luz Elena Márquez por Choix.

Leer más: En pie de lucha, el rechazo de morenistas por la candidatura de Vargas Landeros en Ahome

Precisamente Angelina también descarta el calificativo de traidora a su partido que le pretenden endosar. Dice que fue Morena la que la traicionó a ella, que no tomó sola la determinación de pasarse a Fuerza México, sino que consultó con sus simpatizantes y que a diario le llama gente que la apoya.

Popurrí. Ayer fue día de registros de los candidatos a gobernador de las dos grandes alianzas: por un lado, Mario Zamora, de Va por Sinaloa, del PRI, PAN y PRD, acudió al IEES acompañado por los presidentes de los partidos que lo postulan: Jesús Valdés, Juan Carlos Estrada y Marco Aurelio Vázquez; de su esposa, Wendy Ibarra, y sus hijos, Mario, Wendy y Ana María.

“Es el inicio de una evolución por amor a Sinaloa”, declaró y que se campaña será de propuestas y honestidad, totalmente transparente y sin ningún acuerdo por debajo de la mesa.

En el otro frente de batalla, Rubén Rocha se registró por el PAS apoyado por el líder pasista Héctor Melesio Cuen y ambos coincidieron en que el pueblo sale ganando con esta alianza y que no cabe duda que con la ola morada ganará la contienda.

A Rocha también lo acompañaron sus hijos, Rubén, Eneida, Ricardo y Juan José, y también el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “Químico” Benítez, quien al parecer vuelve al redil después del berrinche que hizo porque no quedó como candidato a gobernador. Cuen vaticina que vendrán ataques de desprestigio, pero que la alianza saldrá adelante.

Leer más: Teorías de la conspiración en elecciones de Sinaloa

DERROCHE. En plena pandemia se casó la hija de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, en un festejo que se calcula que gastaron unos 20 millones de pesos, porque nada más Alejandro Fernández cobra 8 millones de pesos por presentación. Pero, además, asistieron los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto.