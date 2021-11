No son pocos los que aseguran que GPO tiene en su bolsa el triunfo

El tema de moda. No son pocos los que aseguran que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) tiene en su bolsa el triunfo en la consulta popular que se va a realizar el 28 del presente mes para conocer la opinión del sí o no de los ahomenses, fortenses y guasavenses sobre el millonario proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Por una razón u otra, hay refuego por el tema. Ayer empezó a circular una encuesta de la empresa Gii360, del Grupo Impacto, que reveló que el 82 por ciento votaría por el sí a la planta y un 8 por ciento por el no. Días antes, Demoscopía Digital sacó otra con un 76.2 por el sí. Es obvio que los operadores de GPO le dan rienda suelta a estos sondeos. Están en lo suyo. Por cierto, el que oxigenó el comité ciudadano para la consulta es el líder de Canacintra, Héctor Ibarra, al manifestar que él está jugando un papel imparcial, que solo promueve la participación y vigila que el ejercicio se lleve con transparencia. Es su verdadero papel.

Para riplay. El morenista Juan Ramón Torres Navarro no se quedó en la banca tras terminar como diputado local. Quien lo rescató fue la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez, su exlíder de bancada en el Congreso del Estado. Esta lo colocó como director general de Servicios Regionales de la dependencia. Con esa investidura abordó ayer al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, para pedirle ¡pintura y material de oficina para la sede en la ciudad! porque la encontró muy deteriorada. Primero eso porque después le va a pedir ¡computadoras! Torres Navarro ya ni la amuela. En igual de aportar al municipio le quiere quitar. Y por el tono que usó pretende obligar a Vargas Landeros a que se lo dé. Algunos dicen que el exdiputado quiere comprometer a Vargas Landeros, a quien le jugó las contras en el pasado proceso electoral y muy en ello ahora le está pidiendo material que le corresponde ponerlo a la dependencia estatal.

Derrota anticipada. El 30 de este mes se tendrá un informe de la investigación que en cada dependencia se está realizando de lo que les dejaron los funcionarios chapmistas. Es la fecha para conocer más o menos cómo manejaron los recursos económicos, materiales y humanos en el trienio del entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Hasta ese día el alcalde Gerardo Vargas Landeros va a dar a conocer el resultado de lo encontrado. Lo malo es que la revisión la está haciendo Pável Castro Félix, titular del Órgano Interno de Control, alfil de Chapman. Y es que sigue en funciones hasta que el Cabildo elija a otro tras solicitar su separación de esa responsabilidad. En realidad, lo bueno va a salir cuando la Auditoría Superior del Estado revise el 2020 y 2021 porque en el 2019 salieron algunos pecados. Pero el informe de Vargas Landeros va a ser una “probadita” si es que al final no se convierten en tapaderas del hoy diputado federal.

Simulación. Por cierto, muchos ya están “chisqueados” por la forma en que se están tomando las decisiones en el gobierno vargaslanderistas. Por eso, algunos hablan de que el proceso para elegir al nuevo titular del Órgano Interno de Control va a ser “mera faramalla”. Hay quienes sostienen que Cecilia Hernández, síndica procuradora, va a proponer a Cabildo y los regidores sólo van a levantar la mano por el que sea a modo. El proceso, adelantan algunos abogados, va a ser una farsa. Y es que tienen cerquita lo que pasó para la elección de fiscal general del estado. Ni hablar.

Los tiempos. Ya se sabe cuando el tema de la exalcaldesa de El Fuerte Nubia Ramos va a ser retomado por el alcalde Gildardo Leyva: a principios del próximo mes cuando soliciten a la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado las auditorías a su gestión. A ver si es cierto que lo va a demandar.