No sorprende el cambio a Lucio Tarín

En cuanto tuvo conocimiento de la caída de Lucio Antonio Tarín como coordinador ejecutivo de la zona 01 del Cobaes, la presidenta del Partido de la Revolución Democrática en Ahome, María de los Ángeles Valenzuela, lo celebró. Anduvo invitando a la próxima concentración que hacen mes con mes, que en esta ocasión será mañana, con su postura en torno a la salida de Tarín. Ella ya lo había denunciado en esos mítines y pues ahora se quiere agenciar ese “triunfo”. Se centró en el que sale, pero no dijo nada del que llega, que concentra junto con su familia posiciones públicas en este gobierno rochista. Hay algunos que celebran la salida de Tarín, pero hay otros que lo lamentan por considerarlo un buen elemento, activo de Morena. La causa apenas lo saben quienes tomaron esa decisión.

Lucio Antonio Tarín asumió una actitud madura tras la decisión de hacerlo a un lado. Entendió que así es en el servicio público, no se llamó a sorprendido, como muchos otros que se extrañaron de ese movimiento. Tarín llegó a esa posición, la mejor pagada de todas del Gobierno del Estado en la zona norte de Sinaloa, tras haber “pataleado” por no lograr la candidatura de Morena a la alcaldía u otra posición. Para controlarlo, lo designaron coordinador en la zona norte de Sinaloa de la campaña del entonces candidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya. Tras el triunfo de este, se supo que era el único seguro para una posición en la estructura gubernamental en el norte. Y así fue, pero ocho meses después le llegó “la guillotina”.

Bajo el argumento de que le sugirieron y presionaron para no publicar cosas del presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, el regidor Carlos Roberto Valle Saracho renunció a la coordinación del Partido Sinaloense en el cabildo ahomense. Puso en la balanza y optó por ejercer su libertad de expresión. Tomó la decisión de separarse de la coordinación de regidores para no afectar al PAS y viceversa. Eso sí, se queda como regidor, nada más que se le pasó decir de qué bancada o si se queda como independiente. No faltó quién comentara que sí se sintió dolido por la “sugerencia y presiones” pues también hubiera pedido licencia como regidor que llegó por el PAS de la que dijo que es “externo”. Otros señalan que eso es mero pretexto para irse deslindando de Héctor Melesio Cuen Ojeda e irse a cobijar a donde se están acomodando varios. Y aclaró que él no traicionó ni se vendió. Lo que no dijo es quién le sugirió y presionó. En opinión de algunos por ahí hubiera empezado.

La diputada local priista de Ahome, Deisy Judith Ayala Valenzuela, presentó otra iniciativa de reforma a la ley. Por iniciativas no ha quedado Ayala Valenzuela. Ahora es para reformar la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Como le gusta comunicar lo que hace, dijo que es en materia de empoderamiento, desarrollo social, económico e individual de las mujeres. Ya ha presentado algunas en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado y en esta se comprometió a estar muy pendiente del proceso legislativo. A ver cuándo le aprueban la reforma.