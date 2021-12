Buenos días.

Otro disfraz muy común que pudiera minar tu autoestima, es castigarte por lo errores. Afronta cada problema como una lección, no como un fracaso. En la vida somos aprendices, no víctimas. Analiza las cosas con calma, no te critiques. Cometer un error es algo normal y desde luego, más común, que acertar siempre. No te castigues, ya lo harás mejor la próxima vez. Al contrario de lo que mucha gente cree, el fracaso también tiene efectos positivos; además de la lección de vida que supone, ayuda elegir mejor las relaciones. El éxito atrae amigos; el fracaso, los selecciona. Buenos días.