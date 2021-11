Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.

No te preocupes por tener más. Preocúpate por ser mejor. Para vivir bien, no se necesita una casa más grande, se necesita un hogar, y los hogares no se miden por metros cuadrados sino por la capacidad de dar y recibir amor que hay en cada uno de esos metros.

A la hora de la verdad no cuenta cuántos trajes tienes, sino quién eres cuando te quitas la ropa. No importa cuántos relojes posees, sino de cuánto tiempo dispones. Ni cuenta cuánto oro reúnes, sino cuánto brillas sin él.

Asociar la felicidad a la acumulación de bienes materiales es una trampa peligrosa. Basta una leve sacudida de la vida, un simple cambio del estatus social para llegar a romper una pareja, una amistad o arruinar una vida.

Si miras a tu alrededor, encontrarás varios ejemplos de esta realidad, tan triste como frecuente.

Tercera coordenada: quien necesita mucho para ser feliz, necesita poco para dejar de serlo. Buen día.