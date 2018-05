No tienen lucha. Los regidores tienen una partida adicional a su sueldo para gastos; pero cuidan cada peso que perciben. Durante las sesiones de cabildo aprovechan que el personal de Relaciones Públicas ofrece el servicio de café y agua para quienes están en el evento, pero la gente que trabaja con los ediles no solo toman una agua, se llevan dos, tres y hasta cuatro, se mueven por el salón, se meten por el pasillo que van directo a los cúbicos. ¿Será acaso que tienen mucha sed o sencillamente le cuidan el cheque al jefe?

Otra desbandada. El presidente municipal Joel Bouciéguez Lizárraga aceptó que hay trabajadores que solicitaron su baja y se adhirieron a las campañas para presidentes municipales y diputados locales, que inician el 14 de mayo. Ante esta efervescencia, el mandatario pidió a los empleados ser responsables con sus labores y respetuosos de la ley.

También a no violentar la ley electoral o, de lo contrario, que renuncien y se vayan. Entrevistado luego de la sesión de cabildo respecto al número de personas que se fue a las campañas, Bouciéguez refirió que recursos humanos tiene esa cifra y aún no le notifican cuántos empleados son.

Asistencia. El alcalde de Concordia repartió despensas y colchonetas a los integrantes de al menos 25 familias desplazadas de la zona serrana por la violencia. El munícipe realizó esta labor en la comunidad de Villa Unión, que pertenece al municipio de Mazatlán, donde se han tenido que refugiar las familias al no poder regresar a sus comunidades. Cuando explicaba a los reporteros que las familias contaban con el apoyo de su gobierno para regresar a sus hogares, se le acercó una madura mujer que le pidió apoyo para bajar hasta Villa Unión las pertenencias que pudiera rescatar. “¿Regresar? ¿Para qué? Allá no hay más que amenazas y malo recuerdos”, le dijo. Las historias que cuentan son terroríficas.

No se ponen de acuerdo. Mientras que el secretario de Educación Pública y Cultura, José Enrique Villa Rivera, afirma que hoy no habrá suspensión oficial de clases, con todo y que es Día de la Madre, porque en el calendario aprobado por la SEP así está considerado, en las escuelas traen otro chip, y muchas han informado a los padres de familia que por disposición oficial de la Secretaría de Educación este jueves se suspenderán actividades. Entonces, ¿quién dice la verdad? Pero el funcionario justifica esta acción y aclara que en muchos planteles aprovechan para hacer los festivales o las fiestas para las mamás, pero hay varios que ya los hicieron ayer o antier, y aún así hoy suspendieron clases. Todos los años ocurre esto, por lo que no se entiende por qué no lo consideran como un día inhábil de clases, y así terminan con estos enredos entre los padres y las escuelas.

Falla garrafal. La Fiscalía Anticorrupción acaba de perder su primer caso en los tribunales y demostró que cojea del mismo pie que la Fiscalía General del Estado, no pudo reunir las pruebas suficientes para hacer una acusación sólida contra el exsecretario de Turismo Rafael Lizárraga Favela ante el juez de control, por lo que tuvo que perdonar al exfuncionario estatal. Independientemente de que ha salido librado del proceso penal en su contra, en la Auditoría Superior del Estado continúa abierta la carpeta por la que se denunció a Lizárraga Favela por el presunto desvío de recursos por 8 millones de pesos. Este es el primer revés en el tema del combate a la corrupción que se le cae a la Fiscalía, y no descarte que otros exservidores públicos pasen por esta misma situación.