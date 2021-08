Crecemos y están las competencias de mercado, de marcas y de tantas cosas que puedes hasta perder noción de contra qué o quién se compite

A día primero de mes y a casi nada de terminar los Olímpicos, creo que muchos podemos sentir que andamos en la recta final de algunas cosas… Como vacaciones de verano para los que siguen estudiando. También creo que estos nuevos Olímpicos (retrasados) han dejado muchas cosas en perspectiva. Para empezar con que ahora andar en patineta también es deporte olímpico (y uno supercool en mi opinión) puede parecer que todo se ha convertido en una competencia.

Aunque acepto que soy de esas que les encanta ver a las gimnastas y tener una que otra opinión sobre su técnica o sus errores (a pesar de no haber hecho un simple reguilete bien en mi vida y hacerlo comiendo palomitas en mi sillón), puedo decir que desde chicos se nos ha inculcado un poco competir. Es más, hasta es una metodología de enseñar en las escuelas; ese método “por competencias” donde el que mejor lo hace tiene la mejor calificación.

Después crecemos y están las competencias de mercado, de marcas y de tantas cosas que puedes hasta perder noción de contra qué o quién se compite. Por eso, a lo que quiero llegar con esto es que, a pesar de que el mundo y las olimpiadas nos puedan dejar muchas metas establecidas, quiero también marcar la pauta de que no todo es competencia, o en su defecto, la única y verdadera competencia eres tú mismo.

Al final de cuentas, hasta los mejores del mundo empiezan por irse superando a sí mismos, pasito a pasito, respiro a respiro, caída a caída o de mortal en mortal. Pero empieza todo por mejorar contigo mismo, ya ganarle a los demás y una medalla es mera farándula. También está bien aceptar que no somos capaces de continuar… Otra cosa que muchos pudimos haber aprendido en los Olímpicos con Simone Biles, es que nunca es tarde para decir “siempre no”. Porque parte de superarse y crecer es saber dar un paso atrás por nuestra salud física y mental. Si una gran atleta, con medallas de oro y bastante entrenamiento, tiene la fuerza y, sobre todo, la humildad de aceptar que no está del todo bien para participar en lo que realmente son “las grandes ligas” de los deportes, creo que es una gran enseñanza para cualquier persona tratando de destacar en cualquier ámbito. Como dije, la mayor competencia somos nosotros mismos; a veces eso puede ser motivación, así como otras veces puede llevar a lastimarnos. Así que simplemente quiero terminar con decir que, aunque las competencias pueden ser algo muy sano. Hay que tener en cuenta que no todo lo es, y sobre todo pensar ¿contra qué y para qué compito?



