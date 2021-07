No todo es miel sobre hojuelas para Vargas Landeros

Paquete completo. No sólo el excandidato priista a la alcaldía de Ahome Marco Antonio Osuna Moreno retiró la impugnación que había hecho de la elección tras reunirse con el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros y reconocer su triunfo, sino también la excandidata a la diputación local por el Distrito 04, Dulce María Ruiz. Así, no solo Vargas Landeros tiene el camino despejado sino también Elizabeth Chía, diputada electa del Partido Sinaloense. Es decir, fue en paquete la claudicación después de haber pegado el grito en el cielo por el resultado de la elección para alcalde y la diputación en ese distrito electoral. A cambio, Dulce María Ruiz fue nombrada directora del Instituto de Capacitación para los Trabajadores de Sinaloa de Los Mochis. En ese contexto, se habla que la operación incluyó a la excandidata a síndica procuradora Fernanda Rivera, a quien le dieron la dirección del Conalep para que no la hiciera de tos.

Revire. La acción de Osuna Moreno y Ruiz tuvo el aval de la dirigencia del PRI, pero no de los priistas de base. Lo peor para la dirigencia priista es que los ciudadanos se quedan con la peor percepción de esa decisión luego que habían alardeado ser oposición. Otra cosa fuera si horas después del resultado electoral hubieran hecho lo que ahora hicieron. Lo que parece que no les perdonan muchos priistas y los ahomenses que los hayan querido engañar de que “defendían la democracia” para negociar con el alcalde electo. Muchos consideran que para sellar su acción, Osuna Moreno va a aparecer en un cargo en la próxima administración o cuando menos alguna de sus gentes. Por los intereses en juego, nadie cree que accedió a la sumisión ante Vargas Landeros sólo por el bien de Ahome. Dicen que si en la pasada elección el PRI dio la pelea en Ahome, con esto ya no la vuelve a ver.

La coartada. De hecho, se habla que Vargas Landeros ya cooptó a la dirigencia priista, a quienes va a controlar con posiciones en el gabinete. Los que saben de esto, aseguran que el alcalde electo va a querer echarle “tierrita en los ojos” a los ahomenses con que va a conformar un gobierno plural. O sea, el proyecto PRIMOR está en marcha en Ahome. Sin embargo, hay algunos del tricolor que van a esperar los tiempos para rescatar el PRI. Y ya saben cuando.

El coqueteo. Algunos observan que como los líderes priistas sucumbieron al encanto del poder morenista, la figura del excandidato del Partido del Trabajo Domingo Mingo Vázquez puede elevarse si juega el papel de opositor. Muchos lo ven como una opción electoral a futuro. Sin embargo, su suerte va a estar echada si aparece como Osuna Moreno con Vargas Landeros, quien reveló que ya está en comunicación con él. Ya Mingo le contestó.

Reserva. No todo es miel sobre hojuelas para Vargas Landeros. Y es que hay señales de que al líder estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen, no le está gustando esa jugada porque la lectura es que el alcalde electo está tejiendo finito para el futuro. Y es ahí donde se cruzan las aspiraciones de Vargas Landeros y Cuen. Ayer, el líder estatal del PAS señaló que los regidores de ese partido “no solo van a levantar las mano ni van a jugar a la comidita”. Y también va a tener a la diputada local Elizabeth Chía.

El agandalle. El colmo es que la alcaldesa de El Fuerte Nubia Ramos sindicalice a más de 100 empleados de confianza ya para salir. Se habla que entre ellos van familiares de los cercanos de Ramos. Claro, con la complacencia del líder sindical Jesús Guadalupe García. Esto provocó la irritación del alcalde electo, Gildardo Leyva, quien sacó un rosario de irregularidades de esta administración. Malita se la va a ver Ramos y sus funcionarios cuando entre Leyva.

